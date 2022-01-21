نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 طريقة احتساب معاش الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل المهتمين بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، لذلك كثر البحث في الأيام الأخيرة عنها من طرف المواطنين السعوديين. بالإضافة إلى ذلك فهم يستعلمون عن كيفية احتساب معاش الضمان، وهذا عقب إعلان الوزارة عن وضع البرنامج الجديد حيز التطبيق في هذا العام بعد أن تمت المصادقة عليه بالمرسوم الملكي رقم 32. ويسعى هذا البرنامج بالدرجة الأولى إلى دعم الأسر المستحقة والأشد حاجة ممن لهم دخل ضعيف. كما أنه يضمن وصول أموال الزكاة لمستحقيها، ويتضمن هذا البرنامج بالتعاون مع صندوق هدف ستّ أبواب. التعريفات والأهداف، التقديم وتحديد الاحتياج، آلية الاحتساب والاستحقاق، الفئات والتأهيل، العقوبات، أحكام عامة. وسنتطرق اليوم في مقالنا إلى شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد وآلية احتساب معاش الضمان المطور، تابعوا معنا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. من أجل قبولهم تسجيلهم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولا تقبل طلباتهم دون ذلك. من أهم الشروط المفروضة هي أن يكون كل المتقدمين حاملين للجنسية السعودية. إذ لا يحث لغير السعوديين أن يقوموا بالتسجيل. ما عدا غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة التي لها أبناء سعوديين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون دخل للموظف الشهري أقل من الحد الأدنى للمعاش (1100 ريالًا سعوديً للفرد، و550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد أسرته).كما لا يجب أن يمتلك المتقدم أصول ذات قيمة عالية، وأن تنطبق عليه كل معايير امتلاك واستعمال الثروة التي تم تحديدها في اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج، إذ يفضل توزيع التعويض الذي منح له.

وهناك شروط أخرى: وهي أنه على المتقدم أن يلتزم بمتطلبات وزارة الموارد المتعلقة بالعناية بصحة وتعليم الأبناء. كما كما يجب أن يلتزم ببرامج التأهيل والتدريب للأفراد القادرين من الأسرة. كما لا يجب أن يكون المتقدم السعودي مقيما في إحدى مراكز الإيواء التي ترعاها حكومة المملكة العربية السعودية، مثل مراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والسجون والمستشفيات.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بالإضافة إلى شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يستعلم المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكل الفئات المستحقة، وذلك من أجل الاستفادة من معاش الضمان. ويمكنهم ذلك من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة لحكومة المملكة، ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

في بادئ الأمر، يقوم المستخدم بالدخول المباشر إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعد الدخول لواجهة الموقع يختار بوابة الخدمات الإلكترونية

يجب على المواطن أن يقوم بالنقر على إنشاء حساب جديد، أو يقوم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي .

يجب على المستخدم بعد ذلك أن يختار خانة الخدمات الإلكترونية ثم يضغط على حماية المعاشات.

بعد إكمال الخطوات السابقة، يجب أن يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول إلى الخدمة، ثم يقوم بعد ذلك بتعيين مكتب الضمان. ثم يحدد الفئة التي ينتمي إليها، ثم يدرج كل معلوماته الشخصية المطلوبة من البرنامج، ويتحقق من صحتها.

بعدها يقرأ كافة الأحكام والضوابط التي ستظهر أمامه. ثم يوافق عليها، وفي آخر الأمر يقوم بإرسال طلبه وينتظر قيام الجهات المسؤولة عن البرنامج بدراسته.

احتساب معاش الضمان المطور

بالإضافة إلى شروط الضمان المطور الاجتماعي الجديد، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية مبتكرة من أجل احتساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443. ويتم ذلك من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي، وهذه الطريقة تسهل على المواطنين السبل من أجل معرفة قيمة راتب معاش الضمان، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

في البداية، يتم تحديد المعاش من خلال طريقة معينة، وهي جمع قيمة الدخل الشهري الخاص بكل أفراد الأسرة الواحدة.

يتم تخصم قيمة 50% من قيمة الدخل الشهري ويضاف الدخل إلى إجمالي الدخل غير المكتسب عدا برامج المساندة والمعاقين.

ثم تتم مقارنة مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى للراتب حسب الاستحقاق الشهري المحدد لعدد أفراد العائلة (1100 ريال للعائل، و550 ريال لكل فرد في العائلة).

عقوبات الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة إلى أنه يتم فرض عقوبات من طرف وزارة الموارد البشرية في إطار برنامج الضمان المطور الجديد. إذ يعاقب العائل في حالة عدم إنفاقه للمعاش على أفراد أسرته، وتفرض عليه غرامة مالية. مع العلم أن قيمة الغرامة المالية لا تزيد عن خمسة ألاف ريال، أما مدة الحبس حوالي ثلاث أشهر. وفي حال حصل على معاش الضمان بغير حق تفرض عليه غرامة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي.

الفئات المعنية ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إذا كانوا ينتمون للفئات التالية:

الأسر التي لا عائل لها، كالمرأة المطلقة أو الأرملة التي لها أبناء يتامى، وكذلك المرأة التي غاب زوجها، بالإضافة إلى أسرة المفقود والمدمن. وكذلك الأيتام السعوديين، الأولاد والبنات ممن فقدوا آباءهم، وكذلك اليتيم واليتيمة الذين يجهلون آباءهم. وأيضا المسنين العاجزين عن العمل، والمعاقين الذين لا يستطيعون العمل.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تكلمنا عن موضوع شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد. التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقدمنا لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. وطريقة احتساب الضمان معاش الضمان المطور، وأهم العقوبات التي قد تفرض على المخالفين، والفئات المستفيدة من البرنامج، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.