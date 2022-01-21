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عمر شويل - جدة كيفية حجز ارض سكني وشروط الأراضي المجانية 1443 - ثقفني
كيفية حجز ارض سكني وشروط الأراضي المجانية 1443 والحصول على دعم سكني والتقدم فى منحة الأراضي فى المملكة من خلال تقديم برنامج سكني للحصول على أرض سكنية للمواطن وأسرته وفق شروط وتفاصيل الحجز الإلكتروني على ارض مجانية مقدمة من وزارة الإسكان السعودية فى برنامج سكني 1443 حيث يتم منح ارض بالتقسيط وبدون فائدة لمن تنطبق عليهم شروط برنامج سكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان للتسجيل فى أراضي برنامج سكني 2022.
شروط حجز أرض سكني 2022
خطوات الحصول على ارض سكني 1443
- الدخول على رابط حجز أراضي سكني على موقع منصة سكني الرسمي.
- وبعد ذلك النقر على خيار ” تسجيل سكني” أو الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور لمن سبق له التسجيل فى منصة سكني.
- بالنسبة لمن يريد تسجيل جديد فى منصة سكني يجب كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورمز التفعيل الذي تم إرساله من قبل الصفحة.
- ثم يجب التحقق من البيانات التي تم إدخالها والتأكد من أهلية المستخدم للتسجيل فى منصة سكني.
- ويتبع ذلك رسالة نصية للمستخدم تحتوي على بيانات التسجيل وهي:
- أولاً البريد الإلكتروني.
- ثم كلمة المرور.
- وبعد ذلك رقم الجوال.
- وأخيراً رمز التفعيل.
- وبعد ذلك يتم الضغط على خيار ” إرسال”.
- ثم الإطلاع على الشروط والأحكام والضغط على موافقة.
- وأيضاً يجب التحقق من أهلية المستخدم للاستحقاق دعم سكني.
- والإجابة على نوعية السكن الحالي للمتقدم.
- وبعد ذلك التحقق من البيانات والضغط على خيار استكمال”.
- ثم الإجابة على أسئلة منصة سكني والتي يكون بعدها خطوة التهاني باستحقاق الدعم السكني 1443.
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