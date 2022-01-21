شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة وطريقة التقديم على الضمان

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، سبق وأعلنت المملكة العربية السعودية عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وبدأ المواطنين بالبحث عن شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والجدير بالذكر أن المملكة أعلنت أنها ستقوم بتطبيق النظام الجديد من أول الخامس عشر من ربيع الثاني لعام 1443، والذي يوافق العشرون من نوفمبر لعام 2021، وقد جاء النظام الجديد ليسد الثغرات والعيوب في النظام القديم، بل وتلبية احتياجات الأسر السعودية التي تضررت من التعديل الاقتصادي وتبعاته، وذلك ليتم تصحيح أوضاعهم داخل النظام الجديد، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم بالتفصيل شروط الضمان الجديد وكيفية التسجيل في الضمان المطور بالتفصيل، فتابعونا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وأتت الشروط وفقًا لما حددته الوزارة على النحو التالي:

يتم صرف معاش التضامن للمستفيدين السعوديين فقط والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

شرط أساسي ألا يقل دخل الأسرة شهريًا عن 1100 ألف ريال سعودي.

لا يزيد دخل الفرد الأعزب عن 550 ريال سعودي.

التزام الأفراد المستحقين ببرامج التدريب والتوظيف المتاحة من أجل الحصول على الوظائف.

ألا يكون الشخص المستحق للدعم يُقيم في إحدى دور الإيواء أو دور الرعاية التابعة للدولة.

عدم امتلك المتقدم لأي قطعة أرض أو أصول مادية بقيمة مالية عالية.

يتم استثناء شرط الجنسية ( زوجة السعودي أو ارملته أو مطلقته) طالما أن لها أولاد.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد

وضحنا لكم شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وعن طريقة التسجيل في الضمان فإن خطوات التقديم عليه كالتالي: