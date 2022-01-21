قرض منتج آهل بدون موافقة الكفيل وبدون فوائد مالية لدى بنك التنمية الاجتماعية

قرض منتج آهل في المملكة من أهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقًا بأسم بنك التسليف والادخار السعودي حيث يصل مبلغ التمويل إلى ستون ألف ريال سعودي بموافقة البنك كما يمتاز التمويل بأنه بدون دفع رسوم إدارية أو بدون دفع فوائد مالية إضافية ويحتاج التمويل توفير العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على التمويل لدى منتج آهل السعودي ومن ضمن تلك الشروط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر 18 عام فأكثر من ذلك ولا يزيد الدخل الشهري الثابت عن 12,500 ريال للحصول على التمويل بدون فوائد بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر لجميع العملاء السعوديين لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

أهم شروط الحصول على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل لدى منتج آهل السعودي بالمملكة من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى بنك التنمية الاجتماعية وسوف نتعرف اليوم عن طريق موقع ثقفني على كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل كالتالي بكل التفاصيل:

يشترط التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية توفير كفيل غارم سعودي أما إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الحكومي لا يطلب منه توفير كفيل أو ضامن سعودي.

يجب توفير دخل ثابت شهري لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية.

كذلك لابد أن يمتلك العميل المتقدم عمر يبدأ من 18 عام حتى 70 عام كحد أقصى للتقديم على التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية.

الحصول على تمويل إجتماعي سابق مثل تمويل الترميم أو الأسرة أو الزواج وغيرها من التمويلات الميسرة الاجتماعية في البنك.

مميزات الحصول على برنامج قرض منتج آهل السعودي