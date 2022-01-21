السعودية للكهرباء تعلن عن خطوات توصيل الخدمة دون الحاجة إلي صك الملكية

السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية قد قامت بالإعلان عن وجود بعض الخطوات التي يجب علي المواطنين اتباعها لتوصيل خدمة في حالة عدم توفر صك الملكية، وقبل الحديث عن تفاصيل الخبر من خلال موقع ثقفني فيمكننا أولاً الإشارة إلي أن شركة الكهرباء هي شركة مساهمة سعودية يقع المقر الرئيسي لها في مدينة الرياض، والتي تعمل علي إنتاج الكهرباء والعمل علي توزيعها في مختلف مدن ومناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، تقدم الشركة العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين لتوفي الوقت والمجهود عليهم ومن ضمن تلك الخدمات الاستعلام عن الفاتورة والاطلاع علي كل ما يخص الفاتورة من متابعة استهلاك شهري وسداد الفواتير بشكل إلكتروني، كما تقوم الشركة بالتعاون مع منصة إحسان بالعمل علي دفع مبلغ الفاتورة علي أصحاب الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل.

السعودية للكهرباء والاشتراك في الخدمة دون صك ملكية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سداد فواتير الكهرباء للمحتاجين عبر منصة إحسان، أما عن صك الملكية فقد جاء السؤال من احدي المشتركين لشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها علي تويتر وقد قام المشترك بالسؤال عن” هل يتم إيصال الخدمة للأراضي بدون الحاجة إلي تقديم صك من دون التقديم بالبلدية؟”.

وقد قامت شركة الكهرباء بالرد علي السؤال الذي طرحة المشترط علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة” أن هناك عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها حتي يتم إيصال الخدمة الكهربائية دون الحاجة الي تقديم صك الملكية وتلك الاشتراطات كالتالي:

يجب علي المشترك تقديم موافقة من البلدية في المنطقة التابع لها.

علي المشترك أن يقوم بتجهيز موقع تركيب العداد.

يجب تنفيذ التأريض.

السعودية للكهرباء والحالات المستحقة لطلب تعويض

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة، وقد أشارت هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلي أنه يحق للمستهلك الحصول علي تعويض من قبل مقدم الخدمة الكهربائية آلياً في حالات معينة وهي كالتالي: