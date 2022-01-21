شروط منصة الدعم الريفي 1443 للأسر المنتجة 2020 reef.gov.sa وخطوات التسجيل ريف يدعمك

شروط منصة الدعم الريفي 1443 للأسر المنتجة 2020 reef.gov.sa تعد منصة دعم الريف من بين أهم المنصات الإلكترونية المتواجدة حاليًا بداخل المملكة والتي تستهدف في انشائها لتقديم الدعم النقدي لمختلف الأسر المنتجة والمعاملة بالمجال الزراعي إلى جانب ذلك فقد وضعت مبالغ مالية لجميع المقبولين داخل برامجها والتي تصل إلى 54.000 ريال سعودي يتم دفعها على عدة دفعات مقسمة ولكن حتى يحصل العاملين بالمجالات الزراعية على هذا الدعم يجب أن تتطابق معهم شروط التقديم والتسجيل من خلال من ريف الرسمية وهذا من خلال التعرف على هذه البيانات.

شروط منصة الدعم الريفي 1443 للأسر المنتجة 2020 reef.gov.sa

لابد أن يكون المتقدم من الافراد الذين يختص مجال عملهم ويرتبط بالنشاط الزراعي وفقًا للفئات التي حددتها الجهات المختصة مع ضرورة مزاولة تلك المهنة بشكل مباشر من قبل الفرد .

الأولوية لتقديم للأفراد المتواجد مقر سكنهم داخل إحدى المناطق الإدارية والتي تهتم بانظمة الدعم.

تشترط المنصة عدم حصول الأفراد على إحدى الأعمال والوظائف الثابتة في القطاعات الخاصة والحكومية.

عدم تخطي مفردات الراتب والدخل الشهري للاسرة عن 6000 ريال سعودي.

الاشتراك بداخل المنصة من خلال تسجيل الحصول على ثلاث برامج من الدعم كحد أقصى للبرامج الممكن الاشتراك بها.

كحد أقصى للبرامج الممكن الاشتراك بها. مختلف البرامج المشترك بها المتقدم لابد أن لا تتخطى تكلفتها نحو 54.000 ريال سعودي.

علي جميع الراغبين في الاشتراك ببرامج الدعم داخل منصة ريف تقديم بعض الإثباتات والمستندات الرسمية والتي تفيد بصحة مزاولة المهنة الزراعية.

تفعيل حساب بنكي فعال من أجل استخدامه مع المنصة لتسهيل إجراءات تلقى الدفعات المالية المقدمة من برامج الدعم.

الأسرة الرغبة في التقديم لابد أن تقدم إحدى الوثائق الواردة من قبل وزارة الموارد البشرية والخاصة ب مزاولة الأعمال الحرة.

التسجيل بشكل أولي وأساسي عبر المنصة الإلكترونية من إحدى الخطوات الهامة لضمان قبول الطلب.

رابط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة 2021