بالتقسيط تمويل نقدي ميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى إمكان الراجحي

تمويل شركة إمكان بالتقسيط الشهري من 12 شهر حتى 24 شهر حيث يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين الذين يرغبون الحصول على التمويل المناسب من الشركة حيث يساعدهم في توفير السيولة النقدية حيث يبدأ مبلغ التمويل من 2 ألف ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي في السعودية كذلك يجب توفير كافة الشروط والضوابط للموافقة على هذا التمويل بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري سواء كنت من عملاء مصرف الراجحي أو غير ذلك بموافقة شركة إمكان للتمويل في السعودية لهذا العام الحالي.

الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على التمويل لدى إمكان الراجحي

التمويل لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي في المملكة من أهم الشركات التمويلية بالسعودية التي تقدم تمويل ميسر متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل السعودية كما توفر التمويل الميسر بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل للراتب الشهري تحت ضوابط وشروط محددة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يشترط التمويل الميسر النقدي توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي بموافقة فورية من شركة إمكان للتمويل.

يحتاج التمويل توفير تقرير جديد تابع إلى سمة السعودي بالمملكة وإرساله إلى شركة إمكان.

يطلب التمويل توفير سجل ائتماني لكل عميل متقدم للتمويل الميسر النقدي لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني لدى شركة إمكان للتمويل من 25 عام حتى 60 عام فقط.

يحتاج التمويل توفير فترة عمل من 6 أشهر فأكثر من ذلك لدى شركة إمكان للتمويل.

مميزات برنامج التمويل الميسر النقدي لدى شركة إمكان الراجحي