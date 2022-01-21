نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الخدمات الاستعلامية التى تقدمها منصة ابشر الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة ابشر الالكترونية أوضحت عبر الحساب الخاص بها انه يوجد الكثير من الخدمات الاستعلامية التي تقدمها ابشر لجميع المستفيدين ، المملكة العربية السعودية تشهد بالتطورات التى وضعتها منصة ابشر وانى يوجد تحولا سريعا فى المجالات الخاصة بمجال الرقمنة وايضا التحديث والتطورات العديدة التى يشهد بها كافة أنحاء العالم ، منصة ابشر تقوم بتقديم العديد من الخدمات الاستعلامية والتى تشمل أنه يمكن الاستعلام عن التأشيرة ايا كانت عودة أو خروج ، فيمكن أيضا الاستعلام عن المخالفة المرورية ، تقدم ابشر طريقة الاستعلام الخاصة بتقرير المقيم ، يمكن من خلال منصة ابشر التحقق من صلاحية الهوية والكثير من الخدمات التي تقدمها لنا منصة ابشر الالكترونية .

تعرف على منصة ابشر

منصة ابشر لها نظام خاص وهو نظام الكتروني إتاحته وزارة الداخلية السعودية ، حيث يمكن لكافة المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين داخلها من اجراء كافة المعاملات دون أن يتم الحاجة الى مراجعة الادارات ، داخل القطاع الحكومى يقوم التطبيق بخدمة 21 مليون مشترك ويقوم بتقديم الخدمات الالكترونية لكافة المواطنين السعوديين فيقدم أكثر من 200 خدمة الكترونية ، وهذه الخدمات جميعها تقدم بشكل مجانى لكافة المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية .

الأهداف الخاصة بمنصة ابشر الالكترونية

الهدف من منصة ابشر الالكترونية هو تقديم كافة الحلول الحديثة والخدمات الالكترونية لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، ويتم ذلك من خلال تحدى ابشر وهو القيام باستغلال كافة التطورات الحديثة ويتم انضمام الخدمة الخاصة بابشر التميز الى القائمة الخاصة بالخدمات التى تقدمها منصة ابشر الالكترونية والتى تقوم وزارة الداخلية بالإشراف عنها ،حيث انه تم الاعلان من قبل منصة ابشر الالكترونية عن خدمة ابشر بالتميز واوضحت ايضا انها تنضم قريبا الى القائمة الخاصة بالخدمات .

اخيرا وضحنا لمتابعينا أهم الخدمات الاستعلامية التي تقدمها منصة ابشر الالكترونية وايضا الهدف من منصة ابشر والخدمات العديدة التى تقدمها للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية وايضا خدمة ابشر بالتميز والتى سوف تنضم قريبا الى الخدمات الخاصة بمنصة ابشر الالكترونية، ونتمنى من الله ان نكونعرضنا على جميع متابعينا الكرام كل ما يفيدكم من منصة ابشر الالكترونية .