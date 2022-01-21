تمويل الترميم لربات البيوت أهم شروط قرض الترميم 1443 من بنك التنمية

تمويل الترميم لربات البيوت، يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، للمستفيدين من أبناء المملكة العربية السعودية، ممن يحتاجون إلى قروض متعددة في أكثر من مجال، ويأتي مبلغ قرض الترميم، أحد أهم منتجات التمويل الاجتماعي المقدمة من بنك التسليف السعودي، حيث يستهدف المواطنين من الشرائح منخفضة الدخل، ويتيح لهم قرض تمويل ميسر، يساعدهم على سد الاحتياجات الأساسية لهم، وتتم العملية عقب تزويد البنك بالمعلومات الشخصية المطلوبة وفقًا لعدة شروط منها؛ شروط تمويل الترميم لربات البيوت، أو شروط قرض الترميم للنساء، وكذلك شروط قرض الترميم للمتقاعدين، أو ما يعرف بشروط قرض الترميم من الضمان الاجتماعي، وكل ذلك مقدم من جانب بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

شروط قرض الترميم للنساء

يقدم بنك التنمية الاجتماعية عددًا من جوانب التمويل المالي للمستفيدين منه، ومن أهم ما يقدمه بنك التنمية لعملائه الخارجيين، تمويل الزواج من بنك التنمية السعودي، وقرض الأرامل والمطلقات كنف، كما يمكنك الاستعلام عن أقساط بنك التسليف المتبقية والكفيل برقم الهوية، وإذا أردت الحصول على تمويل الترميم لربات البيوت، يجب أن تنطبق عليك الشروط التالية:

يجب ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 70 عامًا.

والسن الأعلى للكفيل يجب ألا يتخطى 55 عام.

وألا يزيد الدخل الشهري للمقترض عن 12.500 ريال سعودي.

وأن يكون للمنزل المراد ترميمه صك ملكية، وهنا يمكنك استخراج صك إلكتروني بدل القديم ، عبر ناجز.

، عبر ناجز. وألا يقل عمر المبنى عن خمسة أعوام.

إذا انتقلت ملكية العقار إلى أفراد الأقارب من الدرجة الأولى، يجب أن يكون قد مر على انتقاله عام واحد على الأقل.

في حال الحصول على تمويل ترميم سابق، يجب أن يكون قد مر عليه 8 أعوام.

يجب ألا تزيد مساحة المنزل عن ألف متر مربع.

متطلبات قرض الترميم 1443

يجب إرفاق صورة من الصورة الوطنية الرقمية للعميل.

وتحديد العنوان الوطني للعميل بشكل واضح.

مع توفير رقم حساب الآيبان البنكي.

وتحديد رقم الجوال المسجل في أبشر.

تمويل الترميم لربات البيوت الكترونيا