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عمر شويل - جدة رابط التقديم على ارض سكني المجانية 1443 وطريقة التواصل مع سكني حيث يرغب الكثير من المواطنين فى المملكة الحصول على منحة الأراضي المجانية التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط برنامج سكني لمنح الأراضي السكنية والتي يتم التقديم عليها إلكترونياً على رابط التقديم على ارض برنامج سكني وفق متطلبات وشروط يجب أن تتوافر فى الشخص الذي يرغب فى التقديم على ارض مجانية فى سكني 1443.

برنامج سكني حجز الأراضي السكنية

برنامج سكني تابع لوزارة الإسكان السعودية وتم إطلاقه بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بداية عام 2017 واستفاد اكثر من 500 ألف مواطن من برنامج سكني عن طريق تخصيص 280 ألف منتج سكني فى كافة مناطق المملكة وقدم البرنامج 120 ألف وحدة سكنية وأكثر من منح 75 ألف ارض سكني صالحة للسكن بكافة المرافق وتقديم 300 ألف وحدة عام 2018 جاهزة للسكن وساعد البرنامج على تملك نسبة 60% من المواطنين السعودين لبيوت ووحدات سكنية من خلال التسجيل وتقديم طلب حجز ارض من خلال برنامج سكني.

شروط حجز ارض سكني 1443

رابط التقديم على راضي سكني

خطوات الحجز الإلكتروني فى منصة سكني تتم عن طريق الدخول على رابط سكني للتقديم على أراضي سكني للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط حجز أراضي سكني أو عن طريق تحميل تطبيق سكني على الجوال واتباع خطوات التسجيل فى منصة سكنة للحصول على وحدات سكنية أو أراضي من دعم سكني.

طريقة التواصل مع سكني رقم خدمة عملاء برنامج سكني

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء منصة سكني للاستفسارات وتقديم الشكاوى فى منصة سكني عن طريق رقم الدعم السكني المجاني الموحد:

0966114569999.

كذلك رقم سكني 199099.

وكذلك يمكن التواصل من غير الجوال عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنصة سكني وهو: