هيئة تقويم التعليم تمنح إذن 3 مرات للموظفين بسبب العودة الحضورية

هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية قد قامت بالإعلان عن وجود فرصة للموظفين من الأمهات والآباء للحصول علي إذن لمدة تصل إلي 4 ساعات يومياً ولمدة ثلاثة أيام وذلك خلال الفترة الأولي ” أول أسبوعين من الدراسة”، والهدف من هذا التصريح هو مرافقة الآباء والأمهات من الموظفين لأبناءهم من الطلبة والطالبات في كلاً من المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لدعم العودة الحضورية الأمنة لأبناءهم، كما أشارت هيئة التقويم السعودية إلي أن هذا القرار يرجع إلي استشعاراً من الهيئة وتقديراً لمسؤولية الموظفين التربوية تجاه أبناءهم، ورفع الروح المعنوية للطلاب أثناء تواجد الآباء والأمهات بجانب في بداية الفترة الدراسية الأولي، مما يساعد الطلاب في التأقلم مع أجواء المدارس ويتم بدء العودة الحضورية للمدارس للمراحل الأولية ورياض الأطفال في مختلف مدن ومناطق ومحافظات المملكة.

هيئة تقويم التعليم وموعد العودة الحضورية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تردد قناة عين التعليمية السعودية، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية إلي أن موعد عودة طلاب الحضورية للمرحلة الأولي ورياض الأطفال من المقرر أن تكون بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يناير الحالي لعام 2022 ميلادية، وأكدت وزارة الصحة السعودية إلي أن عودة طلاب المرحلة الأولي ورياض الأطفال سوف تكون وفق بروتوكولات العودة الآمنة، كما أشارت الوزارة إلي أن جميع المدارس في مختلف مدن ومحافظات المملكة قد بدأت في تطبيق تجارب المحاكاة لعودة الطلاب الأمنة في مرحلتي التعليم الابتدائية ورياض الأطفال وذلك بمشاركة أولياء الأمور، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها هيئة التعليم لتهيئة الأجواء للدراسة الحضورية وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وفقاً للبروتوكولات والإجراءات.

هيئة تقويم التعليم واختصاصاتها

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الباقة التعليمية stc، أما عن اختصاصات الهيئة فهي كالتالي: