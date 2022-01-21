حجز موعد بالسفارة الفلبينية بالرياض ورقم الاتصال بالسفارة

حجز موعد بالسفارة الفلبينية بالرياض، حيث يبحث العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة حجز موعد بالسفارة الفلبينية داخل مدنية الرياض، حيث توفر السفارة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتم بشكل إلكتروني سريع بما يوفر وقت وجهد جميع المستخدمين لجميع خدمات السفارة، حيث يحتاج البعض الي مراجعة السفارة من أجل إنهاء عدد من المعاملات التي تخصهم سواء معاملات بداخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتقدم السفارة عدد من الخدمات الإلكترونية التي سوف نوضحها لكم في التفاصيل التالية، وسوف نوضح لكم طريقة حجز موعد بالسفارة الفلبينية بالرياض.

حجز موعد بالسفارة الفلبينية بالرياض

تعمل السفارة الفلبينية علي توفير عدد كبير من الخدمات والتي من أهمها متابعة العقود العمالية سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات، بالإضافة الي توفير خدمة حجز المواعيد وتقديم الخدمات المتعلقة بخدمات جوازات السفر، وخدمات تتعلق بتفعيل العقود الخاصة بالخروج والعودة للعمالة الفلبينية، وسوف نوضح لكم طريقة استخدام خدمة حجز موعد بالسفارة الفلبينية بالرياض:

يجب الدخول إلكترونياً علي موقع الإلكتروني الخاص بالسفارة الفلبينية: منصة سفارة الفلبين.

يجب أن يتم اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط علي خدمة “حجز المواعيد”.

الضغط علي تبويب “حجز موعد جديد”.

يجب علي المستخدم أن يقوم بقراءة جميع الشروط والأحكام التي تخص حجز الموعد.

ثم بعد ذلك يجب أن يتم تحديد الخدمة التي يرغب صاحبها في إتمامها عند الذهاب للمراجعة.

القيام باختيار الوقت المناسب من أجل الذهاب الي مراجعة السفارة.

ثم القيام بملء النموذج الشخصي الذي يخص حجز المواعيد بالسفارة الفلبينية.

يجب أن يتم إدراج جميع البيانات المطلوبة في الحقول الخاصة بها.

الضغط على تأكيد الحجز.

رقم الاتصال بسفارة الفلبين في الرياض

وفر القائمين بسفارة الفلبين في الرياض عدد من الوسائل التي تخص التواصل مع الوافدين التابعين لها، حتي يتم العمل علي تسهيل جميع الخدمات التي تخص الأشخاص والحصول على الدعم اللازم والحصول علي رد سريع علي أي شكاوى خاصة بهم، ويمكن أن يتم التواصل مع السفارة من خلال الوسائل التالية: