بدل ترحيل في نظام فارس.. تسجيل دخول فارس Faris

بدل ترحيل في نظام فارس، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية الهامة لدي عدد كبير من مستخدمي نظام فارس الإلكتروني، والتي توفرها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لجميع الكوادر التعليمية، حتي يتم تسهيل الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهم، حيث تعمل منصة فارس علي توفير جميع المعاملات الخاصة بالموظفين بشكل سريع ومباشر، بدون ضرورة الذهاب إلى أي مقر عمل من المقرات التي تخص الإدارات التعليمية المتوفرة بجميع مدن المملكة العربية السعودية، وتتميز خدمات فارس الإلكترونية بالسرعة في التنفيذ وإنهاء الخدمات خلال دقائق، لذا سوف نوضح لكم بعضاً من مزايا خدمات نظام فارس، ألا وهي خدمة بدل ترحيل في نظام فارس.

بدل ترحيل في نظام فارس

يمكن لجميع مستخدمي خدمات نظام فارس، القيام بتفعيل خدمة بدل ترحيل من خلال بعض الخطوات الإلكترونية، والتي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول علي موقع نظام فارس من الرابط التالي: منصة فارس.

يتم الضغط على تبويب مستخدم جديد بالمنصة.

ثم يجب القيام بتسجيل بعض البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وهي: تسجيل رقم السجل المدني. تسجيل رقم الآيبان الذي من خلاله سيتم استقبال قيمة الراتب الشخصي. تسجيل رقم الجوال الشخصي. تسجيل عنوان البريد الإلكتروني.

الضغط علي تبويب “إرسال”.

ومن خلال تفعيل خدمة بدل ترحيل، يستطيع الجميع الحصول علي كافة المستحقات المالية التي تتعلق بعملية الترقيات لجميع الكوادر الخاصة بالعمل الإداري والتي تكون من مدينة إلى آخري داخل المملكة العربية السعودية، علاوة علي ذلك سهولة تسجيل الرغبات التي تخص النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات.

رقم الاتصال بنظام فارس

قد يتعرض بعضاً من المعلمين أو المدراء المستخدمين الدائمين لخدمات نظام فارس الإلكتروني، بعضاً من المشاكل التي تخص التسجيل أو تفعيل أي خدمة إلكترونية بالمنصة، أو أن يكون هناك رغبة بالحصول على بعضاً من الاستفسارات التي تحتاج الي إجابة، لذا عملت وزارة التعليم بالمملكة علي توفير فريق متكامل من خدمة العملاء، يعمل علي التواصل مع جميع المستخدمين بأي وقت، ومن وسائل التواصل بمنصة فارس ما يلي: