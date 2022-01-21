نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الضمان المطور” شروط الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين آخر أخبار الضمان المطور، والتي يبحث عنها المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة بشكل مستمر، وهذا منذ أن تم الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الشروط الخاصة بالضمان الجديد ورابط التسجيل في منصة الدعم الحماية الاجتماعية، كما سنتعرف معكم على موعد نزول الدعم في حسابات المقبولين الذين جائتهم الرسالة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منذ فترة تقارب الشهرين عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد، ومنذ حينها زاد البحث عن الشروط وطريقة التسجيل فيه، حيث سجل مئات الراغبين في الاستفادة من الضمان الاجتماعي فيه.

حيث إنه حسب أحد المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإنه تقدم على النظام الجديد أكثر من 220 ألف أسرة سعودية، وهذا منذ الإعلان عنه منذ شهر نوفمبر 2021 الماضي، وقد تم قبول 72 ألف أسرة حتى الآن، وسيتم الاعلان عن البقية بشكل تدريجي الفترة القادمة.

وقد جاء في الضمان الاجتماعي المطور الجديد العديد من التغييرات عن النظام القديم، وهذا ليكون أشمل للفئات الأكثر احتياجا، حيث ضم فئات جديدة والتي منها مواطنات غير سعوديات، وهذا ما تعرفنا عليه بالتفصيل في مقال قرارات الضمان الاجتماعي المطور 1443، فتابعوا معنا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وسنتعرف معكم على شروط الضمان الجديد، والتي يجب أن تتوافر في الراغبين في التسجيل، وهذه الشروط كالآتي:

أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية.

تسجيل بيانات الأسرة بشكل صحيح عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة بصورة دائمة.

زوجة السعودي الأجنبية سواء مطلقة أو أرملة، وهذا في حالة امتلاكها أبناء سعوديي الجنسية، بشرط أن تكون مقيمة في المملكة بشكل دائم هي وابنائها.

أبناء السعودية الأرملة أو مطلقة من أجنبي بشرط أن تكون هي وابنائها مقيمين في المملكة.

الأيتام وأصحاب الاعاقات.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

ويمكنكم التسجيل عبر الإنترنت بكل سهولة وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديد عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

ثم سجل الدخول عن طريق رقم الهوية وكلمة المرور، أو عبر نفاذ الوطني.

بعدها ستقوم بتقديم كافة البيانات المطلوبة الخاصة بك كما هو موضح بشكل تفصيلي في المقطع أعلاه.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

وقد قامت الوزارة بقبول ما يعادل 72 ألف أسرة حتى لحظة كتابة المقال، وقامت بإرسال رسائل نصية SMS عبر جوالاتهم، ونود أن نطمئن الأشخاص الذين لم يتم قبولهم بعد أن الوزارة تعلن عن الأسماء بشكل تدريجي.

وسينزل الدعم في حسابات المستفيدين البنكية بعد أسبوع من تلقيهم الرسالة الخاصة بقبولهم.