نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار إقامة جديدة مقيم إلكترونيا عبر موقع ابشر الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إصدار إقامة جديدة مقيم برقم الحدود إلكترونيا عبر موقع ابشر الإلكتروني خدمات الجوازات السعودية حيث سوف يتمكن المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من الاستفادة من خدمة إصدار وتجديد هوية مقيم إقامة جديدة لأي فرد من أفراد الأسرة وكذلك العمالة المنزلية المسجلة لدية والمفعلة بمنصة ابشر إلكترونيا كما سوف نضع لكم كافة شروط إصدار إقامة جديدة مقيم كما سوف نجيب علي تساؤلات البعض عن كم رسوم إصدار إقامة جديدة علي بوابة ابشر خدمات الجوازات بالسعودية.

طريقة إصدار إقامة جديدة مقيم

تسعي وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية في توفير الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين علي أراضيها بهدف العمل بطريقة إلكترونية لتوفير الوقت والجهد المبذول في إنهاء تلك الخدمات عبر مقرات الوزارة وللتيسير علي المقيمين وأصحاب الأعمال في إنهاء كافة الأمور والأعمال الخاصة بهم أو بالعمالة المسجلة لديهم لذا توفر لهم وزارة الداخلية السعودية موقع ابشر الإلكتروني والذي يقدم خدمة إصدار إقامة جديدة برقم الحدود مقيم ببضع خطوات سهلة وميسرة وعند طلبكم لخدمة إصدار الإقامة يرجي توافر شروط إصدار الإقامة الجديدة للمقيمين كما يلي :

يرجي منكم سداد رسوم إصدار إقامة جديدة لعامل منزلي أو للزوجة أو أي فرد من أفراد الأسرة وسداد مخالفات التأخير أن تم تقديم الطلب بعد انتهاء صلاحيتها.

لعامل منزلي أو للزوجة أو أي فرد من أفراد الأسرة وسداد مخالفات التأخير أن تم تقديم الطلب بعد انتهاء صلاحيتها. سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة علي صاحب العمل أو أي فرد من أفراد الأسرة أو العامل أو الموظف نفسة.

يجب تواجد رقم الحدود لإنهاء الخدمة به.

يرجي اجتياز الاختبار الطبي بنجاح في احد المراكز المعتمدة من قبل وزارة الداخلية السعودية.

تواجد العامل أو الفرد في السعودية وليس خارجها.

أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية وليس منتهي كما يجب عليك تسجل البصمة في ابشر.

إصدار إقامة جديدة برقم الحدود

إليكم الآن طريقة إصدار إقامة جديدة مقيم برقم الحدود إلكترونيا عبر بوابة ابشر لخدمات الجوازات الإلكترونية السعودية كما يوفر لك الموقع خدمة طباعة الإقامة بعد الإصدار واليكم الخطوات كالاتي :

الدخول عبر موقع ابشر الإلكتروني والتابع لوزارة الداخلية السعودية. تسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية. نكتب كلمة المرور الخاصة بك في الخانة المخصصة لها ونضغط علي زر تسجيل الدخول. ثم نختار دليل خدمات الجوازات السعودية من الصفحة الرئيسية. نختار منها خدمة إصدار الإقامة للمقيمين.

سوف ينقلنا الموقع تلقائيا إلي صفحة أخري يرجي منك كتابة كافة البيانات المطلوبة في هذه الصفحة من الاسم والجنس ورقم الحدود وتاريخ الميلاد وكافة المعلومات الشخصية والضغط علي زر التالي ومتابعة باقي الخطوات لحين الانتهاء من تقديم الطلب ويتراوح رسوم إصدار إقامة جديدة بوابة مقيم بالنسبة للعماله المنزلية 600 ريال سعودي ، بالنسبة لأي فرد من أفراد الأسرة فتكون الرسوم المقررة 500 ريال سعودي.

طريقة إصدار إقامة جديدة برقم الحدود مقيم

نضع بين أيديكم الآن رابط طريقة إصدار إقامة جديدة مقيم إلكترونيا برقم الحدود عبر منصة ابشر خدمات الجوازات السعودية الإلكترونية فيرجي منك عزيزي القارئ زيارة الرابط السابق واتباع الخطوات والشروط السابق شرحها في اعلي هذا المقال ومتابعة الخطوات المشروحة علي موقع ابشر بكل دقة وبطريقة سليمة كما يرجي منك دفع رسوم الخدمة للانتهاء من الاستفادة من الخدمة بكل نجاح.