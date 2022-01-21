قرض شخصي وتمويل نفاذ للموظفين من بنك التنمية الاجتماعية لكل مواطن سعودي

قام بنك التنمية الاجتماعية السعودي بالتوضيح من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به على تويتر أنه سوف يتم صدور المرحلة الثانية من تطبيق تمويل نفاذ لدعم الموظفين في المملكة العربية السعودية بهدف سد احتياجات ومساعدة الموظفين والمواطنين المقيمين في المملكة، هم الذين ليس لديهم مصدر رزق ثابت يعيشون منه ولتزويد الدخل الآسري، لذلك كل من يريد أن يحصل عليه فقد قام بنك التنمية الاجتماعية بتجهيز خدمة دعم ومساهمة مهمة تمويل نفاذ الموظفين وهي خدمة التسجيل الالكتروني، عن طريق الموقع الخاص به لمنع الأمراض التي انتشرت في السنوات الماضية والأخذ بالاجراءات الاحترازية حرصاً على صحة المواطن.

تمويل نفاذ للموظفين قرض شخصي بنك التنمية

يمكن للمواطن أو الموظف الدخول على البوابة الإلكترونية لـ بنك التنمية الاجتماعية السعودي حيث وفر بنك التنمية رقم مخصص للاستعلام والاستفسار مع خدمة عملاء البنك على الرقم 920008002 ويعتبر هذا القرض التمويلي للموظفين موجود لقطاعي الخاص والحكومي، وينبغي ألا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال سعودي ، ويقوم برنامج تمويل نفاذ للموظفين على توفير يد العون والدعم لهذه الفئات من المجتمع لكي تحيا حياة كريمة والارتقاء بحياتهم ومستواهم المعيشي وتزويد الدخل ومن ميزات التمويل الشخصي من بنك التنمية وهي :-

يقوم بزيادة الراتب الشهري للمواطن كما أنه يقلل نسبة البطالة عند الشباب السعودي

حصول الشباب على فرص عمل للشباب السعودي العاطل عن العمل

وصل المبلغ المالي من التمويل إلى حوالي 150 ألف ريال سعودي

يعمل هذا المبلغ المالي الناتج من التمويل على إنشاء مشاريع صغيرة لجعل أفراد أسرة المواطن تعيش في حياة كريمة.

الشروط المطلوبة لتمويل نفاذ للموظفين بنك التنمية الاجتماعية