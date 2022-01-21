تطبيق المطار لحجوزات الطيران والفنادق بالسعودية

تطبيق المطار، حيث يعتبر تطبيق المطار هو أحد التطبيقات الإلكترونية الجديدة في المملكة العربية السعودية، والذي من خلاله يمكن للمستخدم القيام بإجراء الحجوزات بطريقة مجانية سريعة، فهو احد أفضل التطبيقات الإلكترونية التي تعمل علي تقديم العديد من الخدمات التي تخص خدمات المطارات في المملكة العربية السعودية، علاوة علي ذلك يمكن من خلال تطبيق المطار العمل علي إدارة كافة الحجوزات بطريقة إلكترونية، إضافة الي ذلك يمكن حجز أي رحلة من خلال بعض الخطوات البسيطة، ويتم استخدام التطبيق بعد أن يتم تحميله من جانب كل مستخدم، وعبر موقعنا سوف نوضح لكم مميزات تطبيق المطار.

تطبيق المطار

يوفر تطبيق المطار العديد من الخدمات التي تخص القادمين الي المملكة العربية السعودية أو المغادرين من أراضي السعودية، كما يعمل البرنامج علي إدارة كافة الخدمات المرتبطة بالحجوزات الخاصة بالطيران، ويشمل التطبيق الحجوزات الخاصة بالفنادق وحجز الأماكن السياحية أيضاً، ويعد توفير مثل هذه التطبيقات هي أحد أبرز الإنجازات التي تعمل علي تتويج جهود القيادة والحكومة في السعودية، من حيث العمل علي دعم التحول الرقمي في جميع المجالات المعيشية، والتي تسعى المملكة الي تطبيقه حتي تنفيذ رؤيتها في عام 2030، ويستطيع جميع المسافرين حجز تذكرة السفر أو حجز فندق يرغب به كل عميل، علي أن يتم الحجز من داخل المنزل أو العمل بدون الذهاب الي مقرات العمل التي تخص الشركات المختلفة.

كيف أستخدم تطبيق المطار؟

يعد تطبيق المطار من التطبيقات الإلكترونية السريعة الاستخدام في أداء الخدمات التي تتضمنها، علي أن يتم استخدام التطبيق من خلال التفاصيل التالية:

يجب أولاً علي المستخدم أن يقوم بتحميل “تطبيق المطار” للجوال من خلال متجر التطبيقات.

الضغط علي تسجيل دخول التطبيق بعد تحميله.

يتم الدخول الي منصة التطبيق من خلال الضغط علي تسجيل مستخدم جديد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم الجوال والبيانات المطلوبة.

ثم تفعيل الحساب من خلال رسالة التفعيل التي تصل الي الجوال.

ثم النقر علي دخول البرنامج والتوجه الي قسم الخدمات الإلكترونية التي يوفرها التطبيق.

ويعمل التطبيق الإلكتروني “المطار” على تغطية ما يقرب من 5000 وجهة بجميع دول العالم، بالإضافة الي أنه يوفر للعميل بيان توضيحي لتكلفة الرحلة الإجمالية، حتي يكون العميل علي علم بما سيقوم بسداده.