نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام منصة بحر في السعودية 1443 وأبرز شروط إضافة المشاريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الضوري معرفة طريقة استخدام منصة بحر بالأخص لأصحاب الأعمال من يريدون الاستفادة من المنصة، والتعاقد مع خدمات التوظيف من خلالها، وتعد منصة بحر منصة إلكترونية يستفيد منها أصحاب الأعمال المستقلة والهوايات، وتساعد في إتمام المشاريع من البداية وحتى تقدم المراحل، وتجمع حوالي 13 ألف مجال وتخصص، ومن يرغب بإتمام خطوات التسجيل في منصة بحر علية متابعة هذا المقال في ما سيرفق من سطور، نعمل من خلالها على توضيح الطريقة وما يحكمها من شروط وأحكام يحب الالتزام بها

طريقة استخدام منصة بحر

اهم شروط استخدام منصة بحر يجب التعرف عليها من زيارة الموقع الإلكتروني، وقبل أن نتعرف على طريقة استخدام المنصة وتسجيل الدخول، يحب معرفة كل الشروط، والتي يكون هناك تساؤلات كثيرة حولها، قبل البدء في تسجيل طلب الانضمام، حيث أنها واحدة من المنصات الإلكتروني التي تتدعم العمل الحر في المملكة العربية السعودية، ولمن يعمل في مجال تطوير البرمجيات أو المواقع، أو من يعملون في مجال الكتابة والترجمة او البرمجة، يمكنكم متابعة طريقة استخدام منصة بحر كما يلي:

الدخول على رابط منصة بحر

سجل الحساب الجديد لك كمستخدم تقوم بالدخول لأول مرة.

التسجيل كمستقل

سجل البيانات المطلوبة ومنها البريد ورقم الهاتف

إنشاء الحساب الشخصي

حدد بيانات التواصل.

سجل المهارات التي تمتلكها

سجل رقم الحساب البنكي

قم بحفظ البيانات.

يمكن لفير السعوديين التسجيل في منصة بحر، ويجب أن يكون المستفيد قد تخطى 15 عام، ويمكن الدخول من الحساب الموحد لخدمة تسعة أعشار

شروط التسجيل في منصة بحر

قبل إنشاء الحساب والتسجيل في منصة بحر لابد من المرور على الشروط والضوابط الهامة، وقراءتها حدياً والالتزام بالتعليمات حول كيفية الاستفادة، ونوعية المشاريع المطلوبة

الاستفادة من منصة بحر

توضح المنصة شروط وألية الاستفادة منها وكيف يحقق المستخدم ربحه، ويتاح لمن بلع سن 15 عام، التسجيل في منصة بحر للعمل الحر كفرد مستقل

سجل الدخول على رابط منصة بحر

أدخل اسم المستخدم وكملة المرور خاصتك

ضيف الخبرات والكفاءات والمهارات التي تمتلكها.

يجب الإطلاع على المزايا ومنها أن جميع المستقلين موثقين في أبشر، وتعرف على طريقة إضافة المشروع.