نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديعة الاستثمار المباشر الراجحي وأهم الأهداف وطريقة الاستثمار ببنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وديعة الاستثمار المباشر الراجحي وأهداف وطريقة الاستثمار ببنك الراجحي، حيث أن وديعة الاستثمار المباشر ببنك الراجحي عبارة عن وديعة تمنح العميل المرونة في اختيار مدة الاستثمار للمبالغ المالية التي يقوم بودعها في البنك بعائد تنافسي، كما أنها لديها العديد من المميزات التي تعمل علي جذب العملاء إليها ومن أهم مميزاتها إنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعطي بنك الراجحي العميل الحرية في اختيار فترة الاستثمار حسب راحة العميل، والجدير بالذكر أن هذا الاستثمار ليس لديه أي مخاطر ولا إضرار لذا يعتبر إنه ليس مجازفة، كما يقوم بنك الراجحي بتمويل 90% من مبلغ الوديعة للعميل، وهذا ما سنقوم بتوضيحه لك في هذا المقال.

وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي

في حالة وجود الرغبة لدي العميل بعمل وديعة استثمار داخل بنك الراجحي فينبغي أن يتوافر لديه بعض الشروط التي قام بنك الراجحي بوضعها وأهم هذه الشروط:

أولا ينبغي أن يكون لدي العميل حساب جاري داخل بنك الراجحي.

كما يجب أن لا يقل عمر العميل عند عمل الوديعة عن 21 عاما.

وكذلك يجب أن لا يقل مبلغ الاستثمار عن عشرة آلاف دينار كويتي .

كما يجب توفير أصل الهوية الوطنية .كما يمكنك التعرف أيضاً على خدمات تطبيق بنك الرياض

أهداف الاستثمار في بنك الراجحي

هناك العديد من الأهداف التي تستطيع تحقيقها من خلال الاستثمار في بنك الراجحي ومن أهم هذه الأهداف :

عن طريق الاستثمار في الشركات التي تتبع الشريعة الإسلامية يتم زيادة قيمة الأصول.

كما يتم اختيار بعض الشركات التي تقوم بدفع الأرباح ويعمل البنك علي توزيع الأرباح علي المستثمرين أثناء الفترة المتفق عليها إما كل ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر أو عاما .

وكذلك للاستثمار في بنك الراجحي تمويلات مختلفة مثل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل السيارات .

كما يوفر الراجحي الكثير من صناديق السلع والخدمات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها أيضاً.

طريقة الاستثمار في بنك الراجحي

حيث يتميز بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات المصرفية، وبالإضافة لهذا فإن عدد الأسهم لديه كبير جدا مما يجعل قيمة السهم الواحد عشرة ريال سعودي فقط مما يضيف إمكانية التنوع في الأموال المستثمرة داخل البنك، كما أن هناك فرصة ليتم شراء أسهم البنك من خلال البورصة السعودية، فيقوم البنك بتقديم العديد من الخيارات للمستثمرين عبر صناديق الاستثمار الخاصة به، كما يقوم البنك بتقديم العديد من الخيارات في صناديق الأسهم والسلع المجلية والدولية، ويقدم الخيارات المختلفة لصناديق الصكوك وصناديق الاستثمار، والصناديق المشتركة المتعددة الأصول. كما يمكنك التعرف أيضاً على الحوالة الدولية بنك الراجحي وطريقة التحويل

مميزات صندوق بنك الراجحي للأسهم السعودية الخاصة بالدخل الاستثمار المباشر

من أهم أهداف هذا الصندوق هو زيادة الدخل وإمكانية توزيعه من خلال الاستثمار في الأسواق السعودية.

وكذلك زيادة الربح وتكبير رأس المال.

كما يوفر المساعدة في الاستثمار داخل الشركات التي لديها عائد مرتفع وقدرات كبيرة للمنافسة على النمو

وكذلك زيادة الخبرة في مجال الاستثمار فى أسواق الأسهم السعودية بواسطة بنك الراجحي. كما يعتبر الهدف الرئيسي من وديعة الاستثمار المباشر هو توفير للعملاء السهولة في تحديد مدة العوائد الزمنية. كما تضم العديد من المزايا التي تجذب العملاء والتي من أهمها زيادة رأس المال.

صندوق الراجحي للأسهم السعودية

كما يوجد أيضاً صندوق الراجحي المخصص للأسهم السعودية الذي يهدف كذلك هذا الصندوق إلى العديد من الأهداف كغيره من خدمات الراجحي. وكذلك فيعمل هذا الصندوق على رفع وزيادة الدخل وكذلك توزيعه لمدة أطول داخل الأسهم السعودية. كما يمتلك صندوق الأسهم السعودية العديد من المزايا وأهمها يقوم بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي. وكذلك فهو يقوم بجميع هذه الخدمات في اتباع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وكذلك فهو يوفر القدرة على الاستثمار مع الشركات التي تمتلك عوائد مرتفعة.