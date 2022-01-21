حجز موعد المرور في أبشر وطريقة إلغاء الموعد أو التعديل

حجز موعد المرور في أبشر المملكة العربية السعودية، خدمها تقدمها منصة أبشر الأفراد والتي تحتوى على المثير من الخدمات في عدة قطاعات أمنية، تنفذ في دقائق ومنها حجز مواعيد الجوازات والأحوال المدنية وأي مديرية تابعة إلى وزارة الداخلية، وهذا إجراء يعمل على تنظيم وإدارة العمل لتقديم الخدمة بشكل أفضل ويراعي اوقات المواطنين والمقيمين ولا يسبب لهم الانتظار لوقت طويل في انتظار الدور للحصول على الخدمة من الموظف المختص، وتعد منصة أبشر من اشهر المنصات الإلكترونية ومن الضروري للمواطن والمقيم ان يكون له حساب على المنصة حتى يستطيع تنفيذ الخدمات.

خدمات منصة أبشر

يجب الإشارة إلى أن منصة أبشر استطاعات في الفترة الأخيرة إضافة الكثير من الخدمات الهامة، بالعديد من الإدارات واستحداث طرق تنفيذ الخطوات الخاصة بها، لتسهل على المستخدم التعامل مع المنظومة الإلكترونية الحديثة، وتتمثل تلك الخدمات في:

خدمات منصة أبشر للأفراد

خدمات منصة أبشر للأعمال

هدمات المرور

خدمات أبشر الأحوال المدنية

أبشر الجوازات

إصدار الإقامة

تجديد صلاحية الإقامة

خدمات الوافدين.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة

خدمات المديرية العامة للسجون

إدارة التفاويض

خدمات الأمن العام

طلب تقرير مقيم

الاستعلامات

طريقة حجز موعد المرور منصة أبشر

نتحدث عن أحد الخدمات الهامة والتي قد يحتاج للها الكثيرون من مالكي المركبات بمختلف الأنواع، وهي حجز موعد المرور في منصة أبشر، تلك الخدمة تندرج في بوابة حجز مواعيد أبشر، ومن بعد الدخول يتم تصنيف الخدمة المطلوبة على حسب الإدارة إن كانت الأحوال، أو المرور، أو الجوازات، وفي تلك السطور سنضع طريقة توضيحية لكيفية حجز الموعد.

الدخول على بوابة أبشر

سدل الدخول بحسابك في منصة أبشر أفراد.

سجل الاسم للمستخدم وكلمة المرور.

سجل الكود المرئي

في حالة استلام رسالة تحقق على رقم الهاتف سجل الكود.

من القائمة الرئيسة اختيار حجز المواعيد

وافق على الشروط قم اختيار التصنيف

حدد الفرع الذي ستقوم فيه بمراجعة خدمات المرور السعودي ثم الوقت والتاريخ المناسب من قائمة المواعيد المتاحة.

أكد الحجز

احتفظ ببطاقة الموعد على هاتفك.

طريقة إلغاء حجز موعد المرور

قد يتعرض المستفيد من الخدمة لأمر ما يجعله غير قادر على الحضور في الموعد، ولذا تتيح منصة أبشر إمكانية إلغاء حجز موعد في المرور أو على حسب الجهة بنفس الطريقة كما يلي/