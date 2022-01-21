دار التمليك تسجيل دخول للتمويل السكني بالسعودية

دار التمليك تسجيل دخول، حيث تعتبر دار التمليك هي واحدة من أهم الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال التمويل السكني، وتعمل الشركة علي تقديم يد المساعدة للمواطنين بالمملكة من أجل مساعدتهم علي امتلاك منازل الأحلام الخاصة بها، وقد ساهمت الشركة منذ إنشائها في عام 2008 الي مساعدة ما يقرب من 70.000 أسرة من أجل تملك المنازل الخاصة بهم والتي يرغبون بها، حيث تساعد دار التمليك علي توفير عدد كبير من الحلول التي تخص التمويل السكني، والتي تناسب جميع شرائح المجتمع السعودي وفق احتياج وقدرات كل شخص علي حده، وسوف نوفر لكم رابط دار التمليك تسجيل دخول.

دار التمليك تسجيل دخول

يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية تسجيل دخول منصة دار التمليك من أجل التعرف علي الحلول التمويلية التي يتم تقديمها للمواطنين، أو للتقديم في مثل هذه التمويلات بشكل إلكتروني عبر موقع المنصة الإلكتروني، واليكم رابط الدخول:

يجب الدخول الي منصة الدخول من خلال الرابط التالي: دار التمليك.

من أعلي صفحة الموقع يتم الضغط علي تبويب “دخول”.

في حالة توافر حساب مسجل من قبل فيتم الضغط علي تسجيل دخول من خلال (اسم المستخدم وكلمة المرور).

وفي حالة عدم توافر حساب مسجل فيتم الضغط علي “إنشاء حساب جديد”، ثم تسجيل البيانات التالية: رقم الجوال. رقم العقد. رقم الهوية الوطنية. ثم الضغط علي إنشاء.

الضغط علي تفعيل الدخول الي دار التمليك.

وبذلك يكون قد تم تسجيل الدخول الي منصة التمويل السكني “دار التمليك”، والتعرف علي جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين داخل المملكة.

مزايا دار التمليك

يتوفر العديد من المزايا حول منصة “دار التمليك” والتي يمكن التعرف عليها من خلال موقع ثقفني بالتفاصيل التالية: