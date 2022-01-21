طرق الحصول على مساعدة مالية من “عبد العزيز بن فهد آل سعود” تواصل مباشر على (هاتف – وتساب – إلكترونيا بالبريد)

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عمر شويل - جدة طرق الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود وأرقام هاتف وواتساب والبريد الإلكتروني للتواصل مع عبد العزيز بن فهد تحتل مساحة لا بأس بها من قبل المحتاجين من مواطني المملكة السعودية وخارجها، حيث تتميز مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري بالاستجابة السريعة لأبناء وطنه من الفقراء والأشد حاجة الذيم يواجهون صعوبة في مسيرة حياتهم المعيشية، لذلك تعتبر المؤسسة ملاذ لتحقيق طلب المعونة العاجلة التي يسعى إليها مئات بل الآف من أصحاب الحاجات سواء كانت مساعد مالية مقطوعة بمبلغ محدد، أو مساعدات عينية ضرورية لقطاع كبير من مواطني المملكة السعودية، وقد يجد البعض صعوبة في التواصل المباشر مع الأمير عبد العزيز بن فهد أو التواصل مع مؤسسته الخيرية، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير الذي يوضح طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز للحصول على ما يبتغونه من مساعدات.

طرق الحصول على مساعدة مالية من “عبد العزيز بن فهد آل سعود”

وتجدر الإشارة إلى أن طلب الحصول على المساعدة من مؤسسة سمو الأمير عبد العزيز بن فهد يتم من خلال تواصل مباشر يحقق مبتغى طالبي تلك المساعدات، حيث يتم تقديم طلب المساعدة من خلال رسالة على الواتساب أو البريد الإلكتروني الخاص بالأمير أو بمكتبه، كما يمكن إرسال طلب المساعدة بالبريد السعودي العادي، ويُحبذ أن يتم إرفاق المستندات التي تؤكد استحقاق طالب المساعدة لعون الأمير عبد العزيز ومؤسسته.

نوعية المساعدات والإعانات التي يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية

توفير المساكن لمن تعرض لكارثة انهيار مسكنه.

إعانة من تعرض لحادثه أقعدته عن العمل، وتقديم الدعم لأسرته في حالة الوفاة.

سداد الديون والقروض التي عجز أصحابها عن الوفاء بسدادها.

تقدم مؤسسة عبد العزيز بن فهد مساعداتها للغارمين.

مساعدة الأرامل اللاتي يواجهن صعوبة في إعالة أبناهن الأيتام.

وغيرها من أوجه العطاء التي يتكفل بها الأمير ومؤسسته.

ومن الجدير بالذكر أن يد الأمير البيضاء تمتد بتقديم إعانات ومساعدات إلى المحتاجين خارج المملكة أيضا، حيث قدم الأمير عبد العزيز مساعدات غذائية عاجلة إلى النازحين السوريين الذين يواجهون ظروف معيشية قاسية، حيث قدم عشرة الآف سلة غذائية معتبرة، استحق عليها الدعاء له من الآف المستفيدين من تلك المبادرة المحمودة.

معروض طلب مساعدة مالية أو عينية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

ويجب أن نؤكد أن مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تعتبر نموذج يُحتذى به في العمل الخيري، هذا بجانب المؤسسات الخيرية الأخرى والتي من بينها مؤسسة الأمير الوليد بن طلال، وهي المعنية بتقديم المساعدات في مجال الإسكان والسيارات، هذا بجانب العديد من المؤسسات الخيرية الأخرى التي تبذل جهدها في تحقيق أمال موطنيها بتقدم دعمها ومعونتها للفقراء والمحتاجين والمدينين والمرضى والغارمين، ولن نغفل دور مساعدات الديوان الملكي السعودي أيضا والذي يقدم الكثير من المساعدات المالية ومنح الأراضي المجانية.

كيفية التواصل مع المؤسسة الخيرية بشكل مباشر

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

الرقم المباشر للاتصال : 485232658966 – من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

هذا ولا تنتظر مؤسسة عبد العزيز بن فهد طلبات المساعدات التي يتقدم بها المواطنين، بل في الكثير من الأحيان ما تبادر به المؤسسة من تقديم مساعداتها دون انتظار طلب، وما حدث مع اليوتيوبر “الشمري” خير دليل على ذلك، حيث قام بسداد ديونه وإعانة أسرته بعد وفاته.

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