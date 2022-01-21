نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف خدمة إعفاء والاستعلام عن خدمة الإعفاء والشروط والأقساط المتبقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف خدمة إعفاء وطريقة الاستعلام والأقساط المتبقية، حيث يعتبر بنك التسليف من أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويتميز بتقديمه العديد من الخدمات للمواطنين ويعمل علي مساعدة كل فئات وطبقات المجتمع المختلفة علي تحمل الظروف المادية المختلفة وبالأخص طبقات المجتمع المتوسطة فهو يعمل علي مساندتها علي الخروج من الأزمات المالية وتحمل الظروف المادية السيئة خصوصا في هذه الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله، وقد أطلق عليه أيضا أسم بنك التنمية الاجتماعية وذلك نظرا لما يقوم من مساعدات للفقراء والمحتاجين ومساندتهم في الارتقاء بظروفهم المعيشية، ومن أهم الخدمات التي يقدمها بنك التسليف هي خدمة الإعفاء وهو ما سنقوم بشرحه لكم اليوم.كما يمكنك التعرف أيضاً على أقساط قروض بنك التسليف الجديدة

بنك التسليف خدمة إعفاء طريقة الاستعلام عن الخدمة من قبل البنك

حيث يمكنك الاستعلام عن الخدمة عن طريق السجل المدني، حيث يقدم البنك فرص عديدة لغير القادرين من المقترضين من البنك عن طريق تقديم مستند بقوم بإعفائهم من دفع باقي الأقساط، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الأتية:

فأول ما عليك فعله هو الدخول إلي موقع البنك عبر رقم السجل المدني.

ثم القيام بتقديم الأوراق التي تثبت استحقاقك للعفو من الأقساط المتبقية .

كما أن أهم الأوراق المطلوبة البطاقة الشخصية وبيان يحدد حالتك الاجتماعية .

ثم القيام بتقديم الطلب وعليك التأكيد من البيانات الشخصية لطالب العفو.

ويقوم المتقدم بالطلب بالتوقيع علي الطلب مؤكدا عليه بهويته الشخصية.

ثم القيام بطلب إرسال جميع البيانات بما في ذلك نموذج الإعفاء إلي الديوان الملكي.

ثم عليك متابعة الطلب وذلك عن طريق الموقع الخاص بالوزارة.

كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف

حتي يتمكن الشخص من الاستعلام عن الأقساط المتبقية من القرض ببنك التسليف فيجب أن يكون من المسجلين في بنك التنمية الاجتماعي.

وإذا كان ليس من ضمن المسجلين فيجب عليه القيام بالتسجيل عن طريق موقع النفاذ الوطني الموحد .

ثم يقوم بإدخال قيمة القسط بواسطة رقم الحساب الخاص به وإثبات الشخصية.

وكذلك يقوم البنك في أخر خطوة بإرسال القيمة المالية للأقساط المتبقية .

الأنواع المختلفة للقروض التي يقوم بتقديمها بنك التسليف

قرض السيارة

قرض الأسرة

وكذلك قرض الزواج

قرض الخريجين

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قرض الشباب وغيرها.

وكذلك قرض الترميم

أهم البنود التي يجب تحديدها عند تقديم طلب الإعفاء للقروض من بنك التسليف

كما هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب إرفاقها كما يلي:

إحضار ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن.

رقم عقد الاقتراض بين المواطن وبنك التسليف.

صورة من الحفيظة.

تحديد نوع المواطن الطالب للقرض، وكتابة اسم المواطن رباعي.

بيانات المواطن الاسم بالكامل، ورقم الهاتف، وعنوان السكن، ويجب الإمضاء على صورة الطلب.

وفي حالة وجود شركاء في القرض يجب كتابة الأسماء. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط قروض بنك التسليف السعودي الجديدة وأهداف القروض المختلفة وقرض الأسرة.

الشروط المطلوبة للإعفاء من قروض بنك التسليف

حيث قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها للموافقة على طلب إعفاء القروض. ويمكننا عرضها كما يلي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على الخدمة عن 35 عاما

وفي حالة كونه مريض بمرض مزمن يجب أن يقوم بإرسال كل التحاليل والأشعة التي تثبت المرض، أو حدث له كسر يجب أيضا إرفاق الأشعة التي تثبت هذا

أن يكون المتقدم لا يكفي راتبه للسداد أو قد توقف من الوظيفة

أن يكون قد تأثر من الإجراءات الاحترازية

يجب عدم تملكه لأي سجل تجاري

أن لا يكون لديه أملاك أو لأحد من عائلته

في حالة خسارة أموال القرض في العمل الذي قام به.

شروط إعفاء المتوفى من أقساط قروض بنك التسليف

كما إنه عند حدوث وفاة العميل لاقدر الله هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم إسقاط باقي الأقساط التي عليه. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي: