رابط أبشر لتجديد استمارة السيارة إلكترونياً

عندما يقترب موعد انتهاء استمارة المركبات بالسعودية وترغب في معرفة موعد تجديد استمارة المركبة, فيمكنك الدخول علي موقع أبشر والقيام بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة الذي يقدمها والتي من بينها خدمة الاستعلام عن موعد انتهاء صلاحية استمارة المركبة التي تملكها, وتعتبر استمارة المركبة والتي لها مسمي آخر وهو رخصة السير, من أهم الأوراق التي يجب أن تكون مع مالك المركبة حتي إذا صادف أحد من رجال المرور يكون معه إثبات رخصة المركبة, ولا يجب أن تكون استمارة المركبة غير منتهية الصلاحية وان تقوم بالسير بالمركبة واستمارتها منتهية, لان ذلك قد يعرضك لغرامات المالية الكبيرة.

الاستعلام عن صلاحية استمارة المركبة بالسعودية

يمكنك من خلال موقع أبشر أن تقوم بالاستعلام عن موعد تجديد استمارة المركبة وحتي لا تتعرض إلي المسألة القانونية.

الدخول علي منصة أبشر.

يتيح لك الموقع خيارين لكي تختار ما بينها, لذا لابد أن تقوم باختيار خدمات الأفراد.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لكي تتمكن من تسجيل الدخول.

إدخال رمز التحقق المرسل إلي هاتفك.

الضغط علي كلمة الاستعلامات, ومنها تقوم بالضغط علي خدمات المرور.

اختيار الاستعلام عن بيانات استمارة المركبة.

إدخال البيانات المطلوبة من رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية, ورقم لوحة المركبة.

الضغط على كلمة عرض, وبعد أن تقوم بالضغط يظهر لك الموقع كافة التفاصيل الخاصة برخصة سير المركبة (استمارة المركبة).

مبالغ مقابل تجديد استمارة المركبة بالسعودية