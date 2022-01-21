قرض نفاذ للعاطلين عن العمل وطريقة الحصول على وثيقة العمل الحر

قرض نفاذ هو من أبرز القروض داخل بنك التنمية الاجتماعية حيث يوفر لك أفضل الأعمال الحرة، فهو يعد من أفضل التمويلات لمن هم بدون وظيفة من العاطلين عن العمل ومن فقد وظيفته، فيمكنه أن يحصل على عروض تمويلية كالتمويل النقدي بمبلغ 120 ألف ريال ويستطيع أن يحصل من خلال على العمل الحر الخاص به، أو الحصول على تمويل سيارة للنقل التشاركي بمبلغ 150 ألف ريال، وهذا لجميع المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية، فيمكنك أن تحصل على تمويلك في أسرع وقت ولكن بعد الموافقة عليه إذا توافرت بك الشروط المعلن عنها والحصول على وثيقة العمل الحر.

منصة العمل الحر لقرض نفاذ

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل مبادرة لمن فقد وظيفته أو عاطل عن العمل، قرض للعاطلين عن العمل 120 ألف ريال، ويبحث عن فرصة لإيجاد العمل المناسب له بتوفير قرض نفاذ ليقوم بالحصول على عمله الخاص ومساعدة الأسر الفقيرة والعاطلين في إيجاد فرصة عمل جادة لمن يرغب في ذلك، ويرغب في الرقي الاجتماعي والحصول على المهنة المناسبة له، ومن خلال منصة العمل الحر ستتمكن من الحصول على وثيقة العمل الحر ومنها يمكنك أن تفتح حساب بنكي خاص بك، مع وجود حلول دفع رقمية من خلال الوثيقة، والتسويق، مع تقديم تخفيضات وخدمات خاصة لمن يحمل وثيقة العمل الحر، كما أنها تصدر مجانا.

طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر

الدخول من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة العمل الحر.

يمكنك التسجيل بإنشاء حساب عن طريق رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم توثيق الحساب من خلال أبشر.

ستتمكن من طلب الوثيقة والتي سيتم ذكر المهنة الحرفية أو اليدوية والصناعية التي تمتهنها.

تحصل على الوثيقة بعد مراجعتها والموافقة عليها.

قرض نفاذ

يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية طرق للحصول على التمويل المناسب لك، خطوات التسجيل في بنك التسليف، فيمكنك الحصول على تمويل نقدي بمبلغ 120 ألف ريال وذلك يتم وفق الشروط المعلن عنها وأنه يجب أن تكون سعودي الجنسية أو سعودية، وأن لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما، قرض نفاذ للعمل الحر، كما أنه ستتمكن من أخذ التمويل النقدي بعد الموافقة على طلبك، وهناك التمويل العيني بمبلغ 150 ألف ريال للسيارات والنقل التشاركي وهناك أيضاً حوافز ودعم للنقل التشاركي حيث يمكنك من خلال الاجتهاد لتحصل على مبلغ مالي مناسب لك ويصلح لمعيشة جيدة، فكل هذا من خلال اختيارك والمناسب لك لتحصل على عمل بعد فقدانك لوظيفتك أو كنت من المتخرجين الجدد وتبحث عن وظيفة تساعدك على الحياة.