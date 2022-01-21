شروط الحصول على أفضل عروض سيارات عبد اللطيف جميل بدون كفيل

يبحث المواطنين والمقيمين عن أفضل عروض السيارات الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تكون بسعر جيد ومناسب للجميع، وبأقل الشروط والراتب، هناك شركة عبد اللطيف جميل للسيارات والتي توفر لك أقوى العروض للسيارات الجديدة، كسيارات هيونداي، سيارات كيا، سيارات جيلي، سيارات تويوتا، سيارات سوزوكي، وكلها بأسعار متميزة وبدون كفيل ومن غير رسوم إدارية كما أنها بدون مقدم، فجميع تلك السيارات الموجودة داخل العرض تكون بمميزات معلن عنها من قبل الشركة ولك حرية اختيار سيارة أحلامك والتي تبحث عنها من ضمنهم، كما يمكنك عمل مقارنة بينهم لتحصل على السيارة الأفضل لك.

عروض سيارات عبد اللطيف جميل 2022

يقدم لك عبد اللطيف جميل أكثر من 130 موديل لسيارات تويوتا ولكن منهم داخل العرض سيارات راش 2022، قرض 30 ألف ريال بدون كفيل، بقسط شهري 1140 ريال شهريا، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيارات هيونداي أكسنت، إلنترا، سوناتا، كريتا، ويتراوح السداد الشهري من 1084 ريال وحتى 1900 ريال، وهناك عروض سيارات كيا، مثل سيارات بيجاس، ريو، سيراتو، كي 5، سونيت، سيلتوس، وعروض جيلي ك باينراي، كولراي، ازكارا، قرض شخصي براتب 2000 ريال، وأخيرا سيارات سوزوكي مثل ديزاير، ارتيجا، فيتارا، جمني للدفع الرباعي، ويمكنك أن تحصل على أحدى هذه السيارات داخل العرض ولكن بشرط أن تتوافر بك المتطلبات والشروط المعلن عنها إذا كنت موظف حكومي أو موظف بالقطاع الخاص، وأيضاً يصلح التمويل للمتقاعدين.

شروط شركة عبد اللطيف جميل للسيارات

على المتقدم لطلب العرض التمويلي أن يكون متوافق معه جميع الشروط المعلن عنها، وهي أن يكون براتب لا يقل عن 3000 ريال، وأن يكون الموظف يعمل بالخدمة الحكومي لا تقل عن شهر قبل طلب التمويل، وأن لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن يعمل بالخدمة في الوظيفة بالقطاع الخاص، مع وجود سجل ائتماني جيد ولا يوجد أي تعثرات مالية أو مديونية لأحد البنوك أو الشركات الأخرى، عروض سيارات عبد اللطيف جميل، وإذا توافرت معك تلك الشروط فيمكنك تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من الهوية الوطنية أو صورة الإقامة، صورة من رخصة القيادة، كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ويكون مصدق، خطاب تعريف من جهة العمل الحكومي أو الخاص.