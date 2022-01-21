تمويل شخصي يبدأ من 30 ريال سعودي حتى 100 ألف ريال دون كفيل أو تحويل الراتب

صرح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديم قروض العمل الحر و التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين لإقامة مشاريع صغيرة ويبدأ بقيمة 18 ألف ريال سعودي حتى يصل إلى 120 ألف ريال سعودي ، ويسدد التمويل على أقساط شهرية مُيسرة وسهلة، قد تصل إلى خمس سنوات ، وسوف نشرح لكل مواطن من خلال موقع ثقفني الإلكتروني المستندات المطلوبة وكيفية التقديم على القرض والشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من بنك التنمية.

تمويل شخصي وقرض حر دون كفيل بنك التنمية الاجتماعية

يتم التسجيل في قرض العمل الحر والتمويل الشخصي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء حساب على موقع بنك التسليف والقيام بالدخول على منتجات البنك الاجتماعية واخيتار قرض العمل الحر وتحديد نوع العمل الحر وتقديم الطلب وفق للشروط والمعايير المطلوبة وجاء هذا الإعلان دعم لمساعدة القادرين على العمل لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة وتحسين مستوى المعيشة والحصول على مصدر دخل لتوفير احتياجاتهم ولهذا التمويل الكثير من المميزات أهمها إنه يمكن أخذ قرض أو تمويل شخصي يصل حتى 120 ألف ريال سعودي وهناك العديد من طرق التقسيط والسداد المبسطة من قبل بنك التنمية الاجتماعي السعودي.

التقديم لطلب تمويل شخصي من بنك التنمية الاجتماعي

يمكن الحصول على التمويل الشخصي للمواطن السعودي، من خلال التقديم على الصفحة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية وللتقديم اتبع الخطوات الآتية:-

دخول الموقع الرسمي لـ بنك التنمية الاجتماعية.

إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية.

كتابة اسم مقدم الطلب وكلمة المرور ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

تسجيل جميع البيانات الشخصية وإكمال باقي الإجراءات اللازمة.

التحقق من صحة البيانات ، ثم الضغط على إرسال.

انتظار قبول الطلب أو رفضه.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل