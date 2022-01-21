نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاستفادة من مشاريع برنامج سكني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المشروعات الإسكانية التي يقوم بها برنامج سكني, يبحث الكثير من الناس داخل المملكة العربية السعودية عن المشروعات التي يقوم برنامج سكني بتنفيذها من أجل المواطنين داخل المملكة, كما يرغب الناس في معرفة الشروط التي تم وضعها من قبل البرنامج لأجل التقدم لنيل فرصة الحصول علي أحدي مشاريع البرنامج.

كيفية الاستعلام علي مشاريع برنامج سكني السعودي

يقدم برنامج سكني العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها لتقديمها كمساعده للأشخاص بشروط محددة سوف يتم التعرف عليها في مقالنا هذا.

يتم الدخول علي منصة سكني.

البحث علي المشروع الذي تريد الاستعلام عنه, أو يمكنك الاطلاع علي قائمة المشاريع الظاهر أمامك والضغط علي أي مشروع منهم.

بعد الضغط علي المشروع الذي تريد الاستعلام عنه, سوف يقوم الموقع بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع من حيث مساحة المشروع وموعد تنفيذه ومتي يبدأ الحجز فيه وأسعار هذه الوحدات وهكذا معلومات.

شروط التقدم في مشاريع برنامج سكني

لابد من الاطلاع علي الشروط والأحكام التي قام برنامج سكني بوضعها لكل المتقدمين, حيث جاءت الضوابط كالآتي.

أن تكون الأسرة المتقدمة ليس لديها قدرة مالية علي شراء أي وحدة سكنية أو يملكون أي وحدة سكنية خاصة بهم للعيش.

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أقل عمر لكي يستطيع أي أشخص التقدم هو خمس وعشرين عاماً.

لابد أن يكون المتقدم هو رب الأسرة ويكون لديه ما يعولهم.

في حالة كون الشخص تقدم من قبل للحصول علي وحدة سكنية وتم رفض أو قام بالاستفادة من احدي مشاريع البرنامج فلن يتمكن من الاستفادة منها.

الأوراق المطلوبة للتقدم في مشاريع سكني

عند التقدم في مشاريع سكني أو اختيار أحد البرامج التي يقدمها البرنامج فتقدم لها الشخص وتم الموافقة علي طلبة فلابد أن يقوم بإحضار الأوراق والمستندات التي قام البرنامج يطلبها من المستفيدين.