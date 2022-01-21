براتب 2000 وبالتقسيط على 60 شهر احصل على تمويلك خلال 30 دقيقة

بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية 2000 ريال سعودي وذلك للعملاء العاملين وأيضاً 1900 ريال سعودي للعملاء المتقاعدين يمكن الحصول على أسرع تمويل شخصي يمكن الحصول عليه فى غضون 30 دقيقة فقط يحصل المواطن السعودي على تمويل شخصي سريع وأيضاً متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

براتب 2000 وبالتقسيط على 60 احصل على التمويل الشخصي

يوفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية العديد من العروض التمويلية المختلفة وأيضاً بها العديد من المزايا التي تناسب احتياجات المواطنين السعوديين المختلفة ونتحدث اليوم عن التمويل الشخصي السريع والذى يتميز بالآتي

يتميز التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً تمويل مصرف الراجحي بأن العميل يستطيع الحصول على التمويل خلال 30 دقيقة فقط.

أيضاً يوفر مصرف الراجحي فترات تقسيط للتمويل مرنه وربما تصل إلى 60 شهر.

كذلك يتميز أيضاً التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بأنه متاح للسعودي والغير سعودي وأيضاً المتقاعدين.

شروط التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

القرض الشخصي السريع لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية متاح لكافة المواطنين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية ولكن هناك بعض الشروط التي وضعها مصرف الراجحي ومن بين هذه الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدنى.

كما يشترط أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم الغير سعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

حدد أيضاً مصرف الراجحي أن يكون المتقدم يعمل ضمن جهات العمل المعتمدة لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

60 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي.

أيضاً 70 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم المتقاعد.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

حدد مصرف الراجحي بالمملكة العربية خطوات طلب التمويل الشخصي لدى المصرف من خلال الآتي