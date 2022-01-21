حجز ارض مجانية من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان 1443 عن طريق منصة سكني الإلكترونية التي تقدم خدمة حجز ارض مجانية للمواطنين الذين يستوفون شروط الحصول على منحة ارض مجانية من وزارة الشئون البلدية ويتم اختيار قطعة الأرض المجانية من خلال المخططات السكنية الموجودة فى كافة مناطق السعودية والت يجب أن يقوم المواطن بالشروع فى البناء على تلك القطعة المجانية فى خلال ستة اشهر من تاريخ استلام الأرض المجانية ويمكن للمواطن الحصول على تمويل لبناء قطعة الأرض المجانية فى برنامج سكني.

شروط حجز ارض مجانية من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان 2022

خطوات حجز ارض مجانية من وزارة الشئون البدلية والقروية والإسكان 1443