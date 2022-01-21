نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز ارض مجانية من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة حجز ارض مجانية من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان 1443 - ثقفني
حجز ارض مجانية من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان 1443 عن طريق منصة سكني الإلكترونية التي تقدم خدمة حجز ارض مجانية للمواطنين الذين يستوفون شروط الحصول على منحة ارض مجانية من وزارة الشئون البلدية ويتم اختيار قطعة الأرض المجانية من خلال المخططات السكنية الموجودة فى كافة مناطق السعودية والت يجب أن يقوم المواطن بالشروع فى البناء على تلك القطعة المجانية فى خلال ستة اشهر من تاريخ استلام الأرض المجانية ويمكن للمواطن الحصول على تمويل لبناء قطعة الأرض المجانية فى برنامج سكني.
شروط حجز ارض مجانية من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان 2022
خطوات حجز ارض مجانية من وزارة الشئون البدلية والقروية والإسكان 1443
- الدخول على منصة سكني الإلكترونية.
- ثم الضغط على خيار ” الحلول السكنية”.
- وبعد ذلك اختيار خدمة ” الأراضي السكنية المجانية”.
- وبعدها يتم الضغط على خيار ” الحجز الآن”.
- ثم ستجد نفسك داخل صفحة المخططات السكنية المتاحة للحجز.
- وأيضاً يجب الضغط على خيار ” منتجات سكني” ثم اختيار ” البناء الذاتي”.
- وبعد ذلك يجب الضغط على خيار ” الأراضي”.
- ثم يجب تحديد نوع المشروع ” ارض” ثم يجب تحديد المنطقة السكنية.
- والنقر على خيار ” بحث”.
- وبعد ذلك يتم اختيار المشاريع المتاحة والنقر على خيار ” المعاينة”.
- ثم تظهر خريطة الموقع وكافة تفاصيل ومعلومات المشروع.
- وأيضاً يتم تحديد البلوك ورقم القطعة والنقر على خيار ” بحث”.
- وبعدها يتم تأكيد الحجز وكذلك توقيع العقد برسالة نصية ويتم إدخال رمز التفعيل المرسل على رقم الجوال وذلك من اجل توقيع العقد وأخيراً ستظر على الشاشة رسالة تأكيد أرض مجانية من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.
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