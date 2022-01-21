نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وما هي الشروط وموعد تطبيقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد هو اكثر الأسئلة الشائعة الآن بين المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك بتعد التطوير الكبير التي نالته مؤسسة الضمان الاجتماعي من السلطات السعودية، حيث يستهدف هذه التطوير الأسر الأكثر احتياجا ويحارب الفقر في المجتمع لضمان مستوى معيشي أفضل لبعض من فئات المجتمع التي تحتاج إلي دعم مستمر مثل الأيتام والأرامل وذوى الإعاقة فهم الفئات المحددة التي وفرت لهم الحكومة السعودية معاش ضمان اجتماعي، ومن بين سبل التطوير المستمر الذي تسعي إليه مؤسسة الضمان أعلنت عن طريقة تحديث الضمان الاجتماعي وهو أمر اصبح أساسي.

وتعريف الضمان الاجتماعي بشكل عام هو توفير نظاما معيشيا جيدا لكافة أفراد المجتمع السعودية يقع تحت أشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتسعى السعودية إلى تقديم كافة المساعدات للأشخاص والأسر محدودة الدخل وتسعى جاهدة إلى ذلك من خلال صرف معاشات ورواتب تضمن لهم توفير سبل المعيشة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن النظام الاجتماعي المطور في نهاية عام 2021 ميلادي، وبشكل محدد في اليوم العشرين من شهر نوفمبر الذي وافق بالتاريخ الهجري الخامس، والعشرين من شهر ربيع الثاني، يستهدف النظام الجديد الذي أطلقته الوزارة إيواء الفئات الأكثر احتياجًا حتى يتمكنوا من عيش حياة كريمة.

قم بالدخول على الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتسجيل حساب جديد على وزارة التنمية الاجتماعية السعودية.

ستظهر لك بعض الخانات الخاصة قم بإدخال رقم الهوية/الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، تأكيد رقم الجوال.

اضغط على الخانة الموجودة أمام كلمة “أتعهد بأن كافة المعلومات أعلاه تخصني وهى صحيحة”.

ادخل على أيقونة تسجيل.

سوف يصلك رمز التحقق المرئي قم بإدخاله لتأكيد عملية التفعيل.

سيتم بعد ذلك تسجيل حساب جديد لك تستطيع من خلاله متابعة الضمان الاجتماعي والتقديم فيه إلكترونيا.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية عن بعض الشروط الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان التي لابد من توافرها في شخص المتقدم وذلك للاستفادة من خدمة الضمان الاجتماعي الجديد ومن ضمن تلك الشروط كان الآتي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية وهذا شرط أساسي في جميع خدمات مؤسسة الضمان. ويتم استثناء الجنسية في حال إذا كانت المرأة زوجة سعودي أو طليقته أو أرملته ولها منه أولاد يحملون الجنسية السعودية. لابد أن تكون المرأة لديها إقامة كاملة داخل الأراضي السعودية هي وأولادها. شرط أساسي أن يكون لدى المرأة إقامة داخل المملكة سواء كانت مطلقة أو أرملة الزوج الغير سعودي حتي يكون لها احقيه صرف معاش الضمان الاجتماعي. تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. تقديم ما يثبت أنها أرملة أو مطلقة لزوج غير سعودي. أن يكون لديها أولادها إقامة سارية. يستفيد أيضا من معاش الضمان الاجتماعي بعض الأشخاص ذوى الإعاقة والأيتام الذين يمتلكون إقامة سارية المفعول. تقديم كافة المستندات المطلوبة بأن الشخص لديه إعاقة ما تمنعه.

الجدير بذكر انه يوجد هناك بعض شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات والتي سبق أن تحدثنا عنها في تقرير منفصل.

موعد تطبيق الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية

من ضمن الفئات المستهدفة التي تكون من أولويات الضمان الاجتماعي الجديد في جعلهم يشعرون بالأمان وحياة افضل من هم بلغوا سن الشيخوخة وعاجزين عن العمل وكسب قوت يومهم بأنفسهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بالإضافة إلى الأسر التي تكون بلا عائل، أو إحدى النساء المطلقات ولديها أطفال، كما قالت مؤسسة الضمان عن الحالات التي يتم إسقاط الضمان الاجتماعي، ويتم تطبيق النظام الاجتماعي الجديد اعتباراً شهر فبراير القادم، وهذا ما أعلنت عنه وزارة التنمية السعودية أن صرف معاشات الضمان الاجتماعي سوف تبدأ من 22 فبراير 2022 من العام الجديد.