نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز وظائف إدارية وصحية وتقنية عبر erec.kau.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443 من أكثر الروابط التي عليها بحث كبير على محرك البحث جوجل، فقد أعلنت الجامعة توفير 271 وظيفة إدارية وصحية وتقنية، وهذه الوظائف لنظام التعاقد بدوام كامل، لذلك من يجد في نفسه توافر شروط الوظيفة ويرغب في التسجيل على هذه الوظائف، سرعة الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة لتعبئة استمارة التسجيل، ورفع كافة المستندات المطلوبة والأوراق الثبوتية اللازمة، وسوف يكون التسجيل إلكتروني من خلال رابط نظام المسابقات الوظيفية erec.kau.edu.sa.

وعلى من يرغب في التسجيل تحضير كافة الأوراق الثبوتية الدالة على توافر الشروط فيه، وملئ الاستمارة الإلكترونية استمارة التوظيف وإرسالها عبر رابط erec.kau.edu.sa، وذلك في الموعد المحدد حتى يتم قبول طلبه حيث أنه لا ينظر للطلبات التي ترسل بعد الموعد المحدد، وهذه الوظائف بنظام التعاقد وبدوام كامل، وذلك لتحقيق الاستقرار الوظيفي للجامعة ولتحقيق رؤية المملكة 2030.

وظائف جامعة الملك عبد العزيز

أعلنت الجامعة عن فتح باب القبول على عدد 271 وظيفة إدارية وصحية وتقنية، وذلك عبر الإدارة العامة للموارد البشرية رجال ونساء، عن طريق المسابقة الوظيفية وبدوام كامل، وسوف يتم التسجيل على هذه الوظائف من خلال رابط erec.kau.edu.sa، وفي الفقرة التالية سوف نتعرف على طريقة التسجيل بالتفصيل.

رابط التقديم

يتم التسجيل إلكترونياً بعد الدخول على رابط نظام المسابقات الوظيفية erec.kau.edu.sa.

النقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع كافة المستندات المطلوبة والضغط على إرسال.

موعد التسجيل

التقديم يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 22\06\1443 الموافق 25\01\2022، ويستمر التقديم حتى يوم السبت بتاريخ 26\06\1443 الموافق 29\01\2022، وعلى من يرغب في التسجيل تحضير كافة المستندات المطلوبة والتسجيل في المواعيد المحددة، حتى يتم قبول طلبه ولا يتعرض للاستبعاد.

وظائف جامعة الملك عبد العزيز

تحرص الجامعة على توفير الوظائف المطلوبة حتى يستمر العمل بالشكل اللائق. وذلك بتوفير العنصر البشري المدرب والمختار بعناية شديدة. ولذلك يخضع المتقدم لهذه الوظائف لعملية فحص المستندات والتأكد من توافر الشروط المطلوبة فيه. ثم بعد ذلك يتم مطابقة هذه المستندات والخضوع لاجتياز المقابلة الشخصية. بهدف اختيار أفضل العناصر للوظائف المطلوبة.