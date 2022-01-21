شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وأسباب توقف صرف معاش الضمان

شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين هي التي أعلنتها وزارة العمل والموارد البشرية في السعودية، حيث أن الحكومة السعودية تعمل بكامل طاقتها في شتي المجالات لتحسين الأوضاع المادية للمواطنين ويجعلهم يعشون حياة كريمة وكافة متطلباتهم متاحة، كما تسعي الوزارة في تحسين كافة الخدمات التي تضم شريحة كبيرة من العملاء مثل خدمة الضمان الاجتماعي، والتي توفر للكثير من الأشخاص الذين لا يمكنهم تأمين دخل شهري ثابت لهم ومنهم من بلغ سن الشيخوخة والمعاش والأسر الغير معولة، وغيرهم الكثير من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي كما أعلنت الوزارة عن الحد المانع للضمان المطور، ومن بين كافة شروط الخدمات الهامة التي يقدمها الضمان شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية وهذا ما سوف نقوم برده في السطور التالية.

شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين

وكما ذكرنا في مقال سابق عن طريقة تحديث الضمان الاجتماعي، قامت وزارة الموارد البشرية بإعلان شروط الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين تجاوزن 35 عام تنطبق عليهم نفس شروط العاطلين عن العمل، حتى يمكن لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي الحصول على المعاش وأن يكونوا مؤهلين لاستحقاقه أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. عمر المتقدم لا يقل عن 35 عاما. أن يكون المتقدم لم يسبق له التقديم في معاش الضمان الاجتماعي. أن يكون المتقدم مقيم في السعودية إقامة دائمة. يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للأسرة أقل من الحد المحتسب. أن يقدم المستندات التي تؤكد عدم حصوله على أي إعانة من الدولة أو أي مؤسسة أخرى. أن يقدم المستندات التي تؤكد عدم قدرته على ممارسة العمل. يقدم كافة البيانات ومتطلبات الوزارة من مستندات على أن تكون صحيحة حتى لا يتعرض للعقوبة والتغريم.

أسباب توقف صرف معاش الضمان

أن تكون البيانات لمقدمة في طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي خاطئة.

في حالة عدم قيام المستفيد بتحديث بياناته خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغه بتعديل البيانات وتحديثها.

إذا لم يقم المستفيد باتباع خطة التأهيل إذا كان قابل للتأهيل.

ألا يقوم المستفيد بالبحث عن عمل ولم يثبت بحثه على وظائف على منصات التوظيف وذلك في حالة كان قادر على العمل.

أن يرفض عروض العمل والتدريب التي تقدم له.

إذا تم اكتشاف أن المستفيد يقيم إقامة كاملة في أحد مراكز الإيواء أو مراكز العلاج التابعة للوزارة أو غيرها من الوزارات.

إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

وأطلقت الحكومة السعودية مؤخرا برنامج الضمان الاجتماعي المطور حيث يشتمل برنامج الضمان الاجتماعي الجديد على نظام الدعم المالي، وخدمات التأهيل، والتدريب، بالإضافة إلى توفير خدمات التوظيف، والتمكين. يوفر نظام الضمان الاجتماعي المطور أموال الزكاة للفئات التي تستحقها، مما يحقق العدل، والمساواة، ليس ذلك فحسب، بل يعمل على النهوض بالقوى العاملة.