كيفية تسجيل الدخول إلى منصة زراعي

كيفية استخراج رخصة منحل عبر منصة زراعي نحيل, قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بإنشاء خدمات إلكترونية فريدة من نوعها وليس هناك مثيل لها في الكثير من دول العالم وهي خدمات تم إنشاؤها لكي يتم مساعدة الأشخاص الذين يعملون في مجال النحيل وزراعة الأسماك وغيرهم من هذه الفئات, حيث يمكنك من خلال طريقة سهلة وبسيطة أن تقوم باستخراج رخصة إنشاء منحل, حيث هذه الطريقة هي عبر منصة زراعي نحيل, ويمكن أيضاً من خال منصة زراعي نحيل أن تستفاد من الخدمات الكثيرة المقدمة من منصة زراعي نحيل إذا كنت ممن هم يريدون إنشاء مشروع منحل أو الاستفادة من الخدمات الأخرى غير إنشاء منحل.

خطوات استخراج رخصة نحيل من منصة زراعي نحيل بالمملكة العربية السعودية

يتم التوجه إلي منصة زراعي نحيل عبر البحث عليها في محرك البحث جوجل.

يتم الضغط علي أيقونة طلب الخدمة, وبعدها تقوم بتسجيل عملية الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك في المنصة.

سوف يقوم الموقع بإرسال لك رمز ليتم كتابته مرة أخري علي الموقع ولكي يتأكد الموقع من المستخدم الذي يقوم بطلب الخدمة.

يتم الضغط علي القائمة الموجودة اعلي الصفحة أمامك واختيار منها كلمة النباتية.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي خيار تربية النحل وإنتاج العسل.

بعدها تقوم بالضغط علي تصريح منحل .

يتم كتابة البيانات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني لمنصة زراعي نحيل وذلك حتي يتم استكمال باقي البيانات اللازمة لاستكمال عملية استخراج رخصة المنحل الذي ترغب به.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط علي إرسال, ويتم الانتظار حتي يتم الرد, فإذا جاء الرد بالموافقة تقوم بطباعته لأن ذلك سوف يمثل لك رخصة المنحل الذي تريده.

شروط استخراج رخصة منحل من منصة زراعي نحيل بالمملكة العربية السعودية

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع شرطين أساسين لكي يتم الموافقة علي طلب أي شخص في إنشاء منحل عسل علي الأراضي السعودية.