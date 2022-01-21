تمويل سامبا الشخصي الجديد للأفراد بالسعودية 2022

تمويل سامبا الشخصي ما هو، حيث تتميز تكاليف التمويل الشخصي للأفراد غير المحددة بالعديد من المزايا وتعطي جميع العملاء رغبة قوية في الحصول عليها. عمل بنك سامبا مؤخرًا على إضافة عدد من العروض للعملاء لجذب العملاء إلى البنك ، وأهمها تقديم قروض دون كسب فائدة من العملاء في المرحلة الأولى من سداد القرض لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، مما يتيح العملاء قادرون على تلبية جميع متطلبات الحياة ، من شراء عقار أو سيارة أو البدء في إعداد مشروع جديد.

تمويل سامبا الشخصي الجديد

يقدم بنك سامبا التمويل لأجل ومجموعة واسعة من الميزات التي تتيح للعملاء مراقبته بشكل مستمر ، ومن أهمها:

يمكنك الحصول على ما يصل إلى مليون من هذا التمويل الشخصي

الحصول على تمويل بدون تكاليف لأجل

تطبق البنوك أحكام الشريعة الإسلامية

فترة سداد القرض هي 9 أشهر من تاريخ استلام القرض

التمويل متاح للمواطنين السعوديين والمغتربين من الدول الأخرى

يمكن للبنوك توفير الجزء المالي لسداد القرض وعدم المطالبة ضد العميل في حالة الوفاة أو العجز الكلي

الحصول على تمويل بالإضافة إلى التمويل الشخصي الحالي عند سداد نسبة 20٪ من إجمالي مبلغ القرض.

معايير تمويل الأفراد من سامبا

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن ثمانية عشر عامًا

الحصول على الجنسية السعودية أو الجنسية من دولة أخرى

يجب تقديم المستندات الرسمية التي تثبت العمل في المؤسسة في مدة لا تقل عن شهر واحد بعد بدء تقديم الطلب

يجب أن يكون الراتب في حدود 5000 جنيه إسترليني أو أكثر

إرفاق وصف لبند الراتب الخاص بالإدارة المختصة التي يعمل بها

التوقيع للموافقة على سداد الأقساط الشهرية خلال المدة التي يحددها البنك.

رابط التسجيل بتمويل سامبا السعودي

يمكن للعملاء الحاليين والجدد الراغبين في الحصول على قرض لأجل مقدم من بنك سامبا الانتقال إلى رابط البنك وتسجيل البيانات المتعلقة بالمستخدم ، وسنقوم بسرد الخطوات التي يجب اتخاذها: