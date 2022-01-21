الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم المادي من الضمان الاجتماعي المطور

برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية يتضمن مبلغاً مالياً لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، يتم صرفه بشكل دوري كل شهر للمستفيدين المستحقين، ولذلك تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن العديد من الشروط اللازمة لكي يتم الحصول على الضمان الاجتماعي 1443هـ ولذلك سوف يتم الإيضاح عن الهدف من الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية لجميع المواطنين السعوديين المستحقين من الدعم المادي الشهري المخصص لهم، ولذلك أعلنت الوزارة عن جميع الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية.

شروط الحصول على الدعم المادي من الضمان الاجتماعي المطور :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. يستثنى أن تكون المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي الجنسية، المرأة الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، أبناء الأرملة وأبناء المطلقة من زوج غير سعودي الجنسية. الأشخاص ذو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام. يلزم على المستفيد أن يحملون بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن لا يقل الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش 1100 ريال سعودي، لعائل الأسرة و 550 ريال سعودي مخصص. يلزم تقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، حيث أن يجب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة السعودية. لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية للغاية. يجب على المستفيدين لا يكون مقيماً في احد الإيواء الحكومية أو السجون.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قامت بصرف مبالغ مالية من أموال الزكاة والدخل، التي يتم جمعها من قبل كافة الشركات والمؤسسات أيضاََ، حيث أن هذا من قبل الوزارة لكي يتم تقديم الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات المستحقين الموافقين بالمملكة العربية السعودية، وهذا من خلال الشروط المعلن عنها.

الهدف من الضمان الاجتماعي :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الهدف من الضمان الاجتماعي، على تحسين ظروف الحياة المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك في هذه الحالة تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين الموظفين، وجميع الفئات المستحقة الفقيرة لمساعدتهم على أعباء الحياة حيث أن هذا يتم إثبات حاجتها للدعم المالي.

الفئات المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي :