الضمان الاجتماعي:- رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2022م

المساعدة المقطوعة من أهم برامج الإعانات التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي السعودي، والتي تعتبر فرع من فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وتسعى الحكومة السعودية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين ورفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، من خلال هذه البرامج التي تقدم الدعم للمواطنين السعوديين الأكثر احتياجًا لهذه المساعدات، ومنهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وكبار السن اللذين ليس لديهم دخل شهري ثابت يعينهم على تلبية الاحتياجات الضرورية الخاصة بهم، كما تقدم هذه الإعانات للمطلقات والأرامل، والمواطنين أصحاب العجز الكلي أو الجزئي، ويستطيع أي مواطن الاستعلام عن هذه الإعانات من خلال رابط المساعدة المقطوعة على موقع الوزارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي والأوراق المطلوبة عند التقديم.

شروط المساعدة المقطوعة 2022

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، والزوجة الغير سعودية التي لديها أبناء ومتزوجة من سعودي.

لا يقل سن الشخص المتقدم للحصول على هذه الإعانات عن 35 عامًا.

يتم صرف المساعدات المقطوعة مرة واحدة كل عام، إذا كان المستفيد ليس لديه دخل أخر غير المعاش الضماني.

مرة واحدة كل عام، إذا كان المستفيد ليس لديه دخل أخر غير المعاش الضماني. تصرف الإعانات المقطوعة مرة كل عامين، إذا كان الشخص المستفيد من هذه المساعدات لديه دخل أخر غير معاش الضمان الاجتماعي.

تصرف حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع المواطنين المتقدمين على قوائم الانتظار حسب ترتيب التقديم.

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن تتوفر الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يحضر المتقدم بطاقة الهوية الوطنية، أو يحضر سجل الأسرة إذا كان متزوجًا. إحضار عقد إيجار السكن، أو عقد التمليك، أو إيصال مرافق كهرباء أو ماء. أن يكون السكن في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له المستفيد. إحضار إثبات الدخل الشهري والذي لا يتخطى الحد المانع لصرف المقطوعة.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة

هناك فئات عديدة تستفيد من المساعدات المقطوعة وهى كالتالي:-

كبار السن الغير قادرين على العمل وليس لديهم دخل شهري.

الموطن السعودي الذي به إعاقة تمنعه من ممارسة أي وظيفة.

الأرامل والمطلقات ويعولون أبناء وليس لديهن أي دخل.

المهجورات ولا يعرفن أماكن تواجد أزوجهن.

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي .

. المواطنين السعوديين محدودي الدخل.

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