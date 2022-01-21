نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة الشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة هو أولى الخطوات التي يجب أن يقوم بها الراغب في التمتع بمنتجات وزارة الإسكان المتعددة والتي يتم توفيرها للمستحقين من المواطنين من ذوي القدرات في حالة توافر شروط تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكان وجميع المنتجات المتاحة يتم تطويرها بين الحين والآخر حتى يحصل المستفيد على ما يتناسب مع احتياجاته فقط سعيًا من الوزارة في تلبية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية، كما أنها تحاول تحسين مستوى دور الجمعيات الأهلية في النهضة بالمجتمع وسوف نقدم شروط وطريقة التسجيل في الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة.

الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت بشكل مسبق وزارة الإسكان السعودية بأنها تعاونت رسميًا مع هيئة رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقات من أجل تمكينهم من الحصول على الدعم السكني أو الحصول على تسهيلات مختلفة من شأنها أن تساعد في امتلاك المسكن الأول للمواطن السعودي، وأكدت أن ذلك يتفق مع رؤية المملكة 2030.

شروط تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكان

أما عن شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة فهي كما أعلنت عنها الوزارة وهي أن يعاني المتقدم للحصول على الدعم من إعاقات مزمنة ويتم إثبات ذلك من خلال التقارير الطبية المستخرجة من خلال المستشفيات الحكومية السعودية، وأن يكون العمر هو خمسة وعشرين سنة.

التسجيل في الإسكان التنموي

يتيح التسجيل في الإسكان التنموي للمواطنين إمكانية الحصول على سكن مناسب لاحتياجاتهم ولذا يرغب كافة المواطنين في الاستفادة منه، وللتسجيل يتوجب عليك المرور بالآتي:

في البداية يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة الإسكان السعودية.

اختيار مبادرة الإسكان التنموي.

اختيار تسجيل جديد أو تسجيل أفراد من خلال الصفحة الرئيسية.

تدوين معلومات الهوية الوطنية.

إدخال بيانات تاريخ الميلاد.

عليك بعد ذلك استعراض الشروط الموضوعة وكذلك الموافقة عليها.

الإشارة إلى الاستخدام البشري.

بعدها تقوم المنصة إرسال رمز إلى جوالك المسجل عبر أبشر.

يتم إتباع تعليمات المنصة والتي تتضمن كتابتك للبريد ورقم جوالك ومن ثم يعاد إرسال رمز تفعيل أخر إلى جوالك.

يتم الضغط على تسجيل وبذلك يكون حسابك جاهزًا للتقديم على منتجات الوزارة المتعددة من خلال النقر على تقديم.

شروط استحقاق سكني والإسكان التنموي العامة

أعلنت وزارة الإسكان عن بعض الشروط التي يجب أن تكون لدى المتقدم لضمان الاستفادة من المنتجات وهذه الشروط هي:

يجب أن تكون ضمن السعوديين.

إقامتك داخل المملكة بصورة دائمة أهم شروط الاستحقاق.

أن تتخطي سن 25 عامًا.

ألا يتوفر سكن مناسب مسجل باسمك ولمدة سابقة لتاريخ التقديم تصل لخمسة سنوات.

عدم استفادتك من قبل من أي من برامج الدعم المقدمة.

ألا تتغير حالة أي من الشروط السابقة حتى تاريخ استلام الوحدة.

راسلنا سكني

أتاحت الوزارة للمواطنين التواصل معها من خلال أكثر من طريقة وهذا للاستعلام عن منتجات سكني ومنتجات الإسكان التنموي:

الاتصال على رقم 199090.

الذهاب لمقر الوزارة على العنوان العليا- الرياض.

كما يمكن إرسال الشكاوى والمقترحات عبر الخطوات التالية: