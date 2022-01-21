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عمر شويل - جدة كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 2022 - ثقفني
كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي ، حيث يبحث الكثير من الناس عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ، ولكي يتمكنوا من الاستفادة بشكل رسمي ، ما هي أبرز الشروط التي حددها الضمان الاجتماعي. بالنسبة لها ، ولكن بالنسبة لفئات معينة ، فإنها ستحددهم ، في سعيها لتوفير حياة اجتماعية أفضل لمواطني المملكة وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية ، هناك العديد من المواطنين الذين يجب دفع الزكاة لهم لتوفير جميع احتياجاتهم الاقتصادية. مستويات الالتزامات للعيش حياة كريمة.
كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي
- أعلن مسؤولو الضمان الاجتماعي أن كل شخص يعيش في المملكة له الأولوية في الحصول على الدعم الأمني ومستوى معيشي لائق لحماية الصحة والرفاهية الكاملة للمواطنين العاديين.
- بالإضافة إلى جميع الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة ، يحق له الحصول على المأكل والمسكن والملبس.
- الحق في تغطية التأمين على الحياة مقابل النفقة بسبب عدم القدرة على العمل أو الإصابة من بعض الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة ، أو إعاقة المواطن ، من بين العديد من الظروف الأخرى التابعة. القدرة على العيش.
- يجب أن نرى أن جميع الحالات السابقة لم تكن لإرادة المواطنين ، بل كانت خارجة عن إرادة المواطنين.
- بعد حساب النسبة المئوية للحالات المحتاجة إلى دعم ، قررت التصريح والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي اعتبارًا من 1443 هـ.
- كما شددت على أن نسبة الدعم الشهري ستختلف حسب الحالة وقيمة الدخل الشهري المنتظم لأعمالهم الخاصة لهذه الحالات.
رابط التسجيل على الضمان الاجتماعي
- ونظراً للتطلعات الجديدة لرؤية المملكة للسنوات القليلة القادمة ، فإنها تسعى إلى وضع أفضل الخطط الممكنة لتوفير مستقبل مهم لمواطني المملكة ، وذلك بعد الانتهاء من تأسيس الخطة وتحديد الشروط المستهدفة لذلك ، تتيح خدمة البريد الإلكتروني من خلال رابط الوزارة التقديم لتسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات ، حيث لا داعي للذهاب إلى مكتب التنمية الاجتماعية والتسجيل باتباع الخطوات التالية:
- قبل البدء في مراجعة خطوات التسجيل ، من المهم ملاحظة أنه يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب جديد من أجل التقدم للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي وتلقيها.
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع دائرة الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية: sbis.hrsd.gov.sa
- بعد فتح الرابط ، سيتم نقلك إلى الصفحة ، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- انقر فوق رمز تسجيل الدخول.
- في الصفحة الرئيسية ، انقر فوق تسجيل جديد.
- عند فتح الصفحة ، يتم تسجيل بيانات مقدم الطلب (الاسم ، رقم الهوية الوطنية ، رقم الهاتف المحمول ، تاريخ الميلاد الهجري ، كلمة المرور المكتوبة للتطبيق).
- رمز التحقق المكتوب أمامك هو حرف مدعوم بالأرقام.
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