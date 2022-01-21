تعرف على الانواع الخاصة ببطاقات بنك الراجحى فى المملكة العربية السعودية

اليوم نتحدث مع عملائنا الكرام عن انواع بطاقات الراجحي المتوفرة فى أنحاء المملكة العربية السعودية ، فيقدم بنك الراجحى للمواطنين السعوديين البطاقة الائتمانية وهذة البطاقة بها الكثير من الخدمات وايضا المميزات التى يتمتعون بها العملاء فهى توفر لجميع العملاء الكرام استخدام بطاقة الراجحي قبل الاستلام وقد يكون ذلك عن طريق إضافتها الى المحفظة الخاصة ابل باى ، وايضا هذة البطاقة تتيح لعملائها امكانية الانضمام الى البرنامج الخاص بالمكافأة وذلك ليستطيعوا كسب نقاط على كل ما يقومون ما يشتروا ، وتتيح لك أيضا إمكانية تقسيط جميع المشتريات بسعر النقد وذلك عن طريق برنامج تساهيل وهذا البرنامج يشمل جميع بطاقات الائتمانية فقط لا غير ،بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات بكل سهولة ويسر ، وايضا يقدم الكثير من العروض والخصومات ، عن طريق شبكة كبيرة من احدى المتاجر المتوفرة داخل المملكة العربية السعودية ، وعن طريق أيضا ثلاثة طرق وضعها بنك الراجحي لعملائه يمكنك طلب هذه البطاقة فيمكنك الاتصال إلى البنك من خلال الرقم الاتى وهو 8001241222 ، أو من خلال زيارة الفروع الخاصة ببنك الراجحى .، او من خلال الموقع الرسمى الخاص ببنك الراجحى ، وللعلم جميع عمليات التمويل داخل بنك الراجحى تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية .

تعرف على بطاقة الراجحي البلاتينية الائتمانية

تعتبر هذه البطاقة من أهم بطاقات بنك الراجحى ، والتى تحتوى على اكبر عدد من العملاء نظرا لما توفره من وظائف لعملائها الكرام فمثلا :

توفر لك برنامج عبارة عن برنامج المكافآت وهذا البرنامج يقدم لك مجموعة نقاط متعددة وايضا خصومات على العروض التى تقدمها، فعند استخدام هذة النقاط فى عملية التحويل فالنقطة الواحدة فيها تعادل ريال سعودى واحد اذا تواجدت فى المملكة العربية السعودية وايضا تعادل ريالين سعوديين اذا تواجدت خارج الدولة .

هذة البطاقة أيضا من مميزاتها انها توفر لك فرصة الجلوس في أحد الصالات بشكل مجانى اثناء السفر الى الخارج ، فتقدم لديك 25 صالة

إذا أردت الاقامة فى فندق فهدم تقدم لك خصومات هائلة فى المطعم ، وتمنحك وجبة الإفطار مجانا والكثير من المزايا العديدة داخل الفندق.

فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى قدمنا لمتابعينا الكرام انواع بطاقات بنك الراجحى ونتمنى من الله ان نكون افادنكم .