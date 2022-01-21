هنا..خطوات إرسال طلب المساعدة المالية إلى الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود والتواصل بالهاتف

يرغب الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عن معرفة طريقة إرسال طلب المساعدة المالية إلى الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، وطريقة التواصل بمساعدة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية للممساعدات المالية للمحتاجين والفقراء وذوي الدخل المحدود وغير القادرين على دفع فواتيرهم أو تحمل تكاليف مالية أو الدخول في قرض مصرفي، وذلك نتعرف على إجراءات طلب المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد وكذلك طرق التواصل مع المؤسسة التابعة في المملكة العربية السعودية من خلال قراءة السطور التالية من موقع ثقفني

شروط الحصول على الدعم من مؤسسة الأمير عبد العزيز

تقدم المؤسسة المساعدة للفئات المحتاجة التي يجب أن تلتزم بمتطلبات التسجيل للمحتاجين والفقراء والغير القادرين والتي تشمل ما يلي:

الدخول للتسجيل على الموقع الرسمي للمؤسسة

الذي يمكنه التسجيل هو سعودي الجنسية ولن يتم قبول الجنسيات الأخرى.

إذا لم يكن لديك راتبك الشهري أو القليل فيجب أن تكون من بين أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

يتم تسجيل المساعدة المطلوبة إلى جانب الوثائق الداعمة التي تؤكد الحاجة.

توفر المنشأة الرعاية الطبية اللازمة للمرضى أو السكن الملائم للأفراد غير المؤهلين كما أنه يعوض المدينين أوالذين تم سجنهم بسبب الديون وسيتلقى الطلب ردًا في الأسبوعين التاليين لتقديمه.

يتم قبولها فقط إذا كان المواطن قد حصل بالفعل على تصريح إقامة من المؤسسة.

كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير الخيرية

العنوان 38 6600 نهضة المعرفة الروضة جدة المملكة العربية السعودية رقم الاتصال المباشر: 485232658966 – من داخل المملكة اتصل على 8004000000 – من خارج المملكة اتصل على 920030003. منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud؟lang=ar.

منطقة تبوك.

اتصل بالرقم المجاني 920015152. من خارج منطقة تبوك اتصل على 0144221238. تبوك المملكة العربية السعودية صندوق بريد 598 الرمز البريدي 71421 رقم الفاكس: 0144237533 تحويلة. 350-251

إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو عبر الموقع الإلكتروني. عنوان المؤسسة بتبوك هو: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجانب مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طريقة طلب الأمير عبد العزيز بن فهد مساعدة مالية

يرغب الأشخاص والمواطنون المحتاجون في المملكة العربية السعودية في معرفة كيفية القيام بطلب المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد، الخطوة الأولى هي الاستعانة بالمساعدة المالية وهي البسملة “بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ثم اتبع الخطوات التالية: