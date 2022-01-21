بالخطوات كيف تسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطرق احتساب معاش الضمان

بالخطوات كيف تسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، أكدت وزارة الموارد البشرية بالمملكة إتاحة معاش شهري للاسر التي تنطبق عليها شروط صرف 1100 ريال للعائل و 550 ريال لكل فرد، وخاصة للاسر الفقيرة والتي تشمل فئات معينة من السيدات والشباب وكبار السن في أوضاع اجتماعية معينة، وسزف نوفر لكم طرق احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث إن هذا النظام الجديد تم اعتمادة وتطويره لاعتماد عدد اكبر من المواطنين، وذلك بعد إن كان نظام معاش الضمان الاجتماعي سابقا مقتصر علي فئات معينة، هذا وقد سجلت حتي الآن 220 ألف أسرة، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

بالخطوات كيف تسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

نوفر لكم شرح توضيحي بالخطوات كيف تسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث إن العديد من الاسر في المملكة العربية السعودية يعاني من اثار التضخم الاقتصادي والاصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة، ولتوفير دخل شهري للمواطنين يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ونوفر لكم الخطوات اللازمة لتقديم طلب الحصول علي معاش شهري لكلا من الارامل والمطلقات والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، وذلك من خلال رابط موقع وزارة الموارد البشرية

قم بزيارة رابط الضمان الاجتماعي المطور.

اختر الخدمات الإلكترونية.

بعد فتح الموقع قم بإدخال رقم الهوية وتسجيل تاريخ الميلاد ورقم الجوال.

عليك تسجيل رقم التحقيق الخاص بك.

الآن سجل جميع البيانات بشكل صحيح وارفق المستندات والاوراق المطلوبة.

الخطوة الاخيرة هي النقر علي إرسال الطلب بعد مراجعة كافة البيانات الشخصية والأوراق.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

وفي سياق تكرار السؤال حول حسابة الضمان الاجتماعي المطور 1443، نجد انة يتم حساب العائد الكلي للعائلة، ومن ثم خصم 50% من العائد، ويتم صرف 1100 ريال للعائل الاساسي، فيما يصرف 550 ريال لكل فرد داخل الاسرة، هذا وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية فرص حقيقية للعمل لتلك الاسر، ولكن للقادرين علي العمل بها، حيث إن العديد من الأسر يكن بها كبار سن واشخاص من ذوي الإعاقات، كذلك نساء أرامل ومن ثم يتم تدريب وتأهيل القادرين فقط، وسوف تصرف وزارة الموارد البشرية المعاش بداية من الشهر الجاري للاسر التي تسلمت رسالة SMS باهلية المعاش، وقد بلغ عددها 72 ألف أسرة.