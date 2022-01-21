كيفية التسجيل في سكني sakani.housing.sa وموعد صرف الدعم السكني الجديد شهر يناير 2022 من وزارة الإسكان السعودية

كيفية التسجيل في سكني يبحث عدد كبير من المواطنين في السعودية عن التفاصيل الخاصة بكيفية التسجيل في سكني وموعد نزول الدعم السكني الذي يتم تقديمه من قبل المملكة العربية السعودية للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق الدعم، بث يعتبر برنامج سكني المقدم من قبل الحكومة السعودية واحد من ضمن أفضل البرامج التي تقدم اشكال الدعم للمستحقين، وتم طرح هذه المبادرة من جانب وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب موعد نزول الدعم السكني نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل المتعلقة بموعد نزول الدعم السكني وكذلك التعرف على كيفية التسجيل للحصول على الدعم.

موعد صرف الدعم السكني الجديد في السعودية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية وكذلك صندوق التمويل العقاري أنه سوف يتم طرح الدعم السكني الخاص بمبادرة سكني لكافة المستحقين للحصول على الدعم رسميا خلال الأيام المقبلة خلال شهر يناير الجاري، في يوم 24 يناير 2022 الموافق الاثنين 21/6/1443 حيث يتم الاستعلام عن القبول واستحقاق الدعم من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بالمنصة وإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالمستخدم.

كيفية التسجيل في سكني للحصول على الدعم السكني في السعودية

وفرت وزارة الإسكان السعودية موقع مباشر خاص بالتسجيل في منصة سكني التي تقدم الدعم السكني للمستحقين، حيث يتم التسجيل مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة سكني الموقع الرسمي للإسكان.https://sakani.housing.sa/ مباشرة.

يتم اختيار التسجيل في الدعم من خلال الصفحة الرئيسية المتاحة عبر الموقع.

ادخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم استكمال البيانات المطلوبة عن طريق ادخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف.

تدوين كلمة السر بشكل صحيح.

اختيار الموافقة على كافة الشروط والاحكام بعدما يتم قراءتها بشكل جيد.

اختيار تقديم الطلب للحصول على الدعم.

شروط استحقاق الدعم السكني في السعودية

وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على الدعم السكني في السعودية وهي على النحو التالي.