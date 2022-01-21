شروط تمويل قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية للموظفين ، تعمل الحكومة في السعودية علي الدوم على تقديم الدعم لمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة ، كما توفر طرقًا لمساعدة ذوي الدخل المحدود على تحمل أعباء المعيشة. يتم ذلك من خلال بنك الائتمان الذي يقدم العديد من القروض بهدف مساعدة المحتاجين ودعم المشاريع وتوفير دعم الحياة.

تمويل قرض الأسرة

تعمل المملكة دائمًا على دعم مواطنيها من أجل تحسين مستوى معيشتهم ودفعهم لتطوير أنفسهم.

وهذا ينسجم مع الرؤية المستقبلية 2030 التي تهدف إلى تطوير حياة الأفراد المقيمين فيها وتسهيل سبل عيشهم.

ومن ثم تدعم الحكومة البنوك التابعة لها من أجل تقديم قروض تسهل حياة المواطنين.

كما أنه يساعدهم على تحقيق أهدافهم ويوفر لهم حياة كريمة.

لعل من أهم القروض التي يقدمها بنك التسليف أو ما يعرف ببنك التنمية الاجتماعية هو تمويل الأسرة.

تمنح للموظفين سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي.

يتم توفير التمويل العائلي بشروط ميسرة ، ويدعم البنك سداد القرض بأقساط مريحة مما يساعد على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

شروط تمويل قرض الأسرة



يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويلاً عائليًا للموظفين من القطاعين الحكومي والخاص بتسهيلات كبيرة ، ولكن هناك مجموعة من الشروط مطلوبة ، وهي:

يجب إحضار تصريح البيانات الخاص بي من وزارة الداخلية ، إلى جانب تصريح البيانات الخاص بي للأطفال. من أهم شروط الحصول على التمويل تقديم مستند تعريف راتب أصلي مصدق من البنك وبيان آخر ثلاثة أشهر. إرسال نموذج تسليم البريد موقعًا من قبل الموظف ويجب أن يتضمن اسم العميل وتوقيعه. يشترط على الموظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص إرفاق صورة من البطاقة الشخصية بالإضافة إلى نسخة من السجل العائلي. يجب تقديم حساب IBAN الخاص بالموظف مصدقة من البنك وعلى ورقة رسمية من البنك الذي يتعامل معه.

شروط تمويل قرض الأسرة لموظفي القطاع الخاص

أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص ، فيمكنهم الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية في حالة استيفاء الشروط التالية: