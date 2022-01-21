شروط تسجيل للنساء في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 2022 ، تم الإعلان عن رتبة جندي من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية ، وهي الجهة المسؤولة بوزارة الداخلية السعودية عن عملية استقدام العاملين في القطاعات العسكرية. ، كل من الرجال والنساء. تمكين المرأة في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.

وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء

في آخر الإعلانات الصادرة عن وزارة الدخيلة . أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية ، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بالأمن العام للقوات الخاصة للحج والعمرة برتبة جندي سعودي. امرأة. أكدت الوزارة عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية التابعة للوزارة ، أن التسجيل الإلكتروني هو السبيل الوحيد الذي يتم من خلاله استقبال الطلبات للراغبين في الالتحاق بالقطاع العسكري في الأمن العام برتبة جندي ، ويجب على المتقدمين الالتزام بالتسجيل. في المواعيد المقررة للتسجيل وفق الضوابط المعلنة.

شروط تسجيل للنساء في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

حددت وزارة الداخلية السعودية جملة من الشروط التي يجب على المتقدمات لمناصب القوات الخاصة الأمنية للحج والعمرة استيفاءها برتبة جندي للنساء ، والشروط المطلوبة هي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل ، وأن يكون قد نشأ داخل المملكة العربية السعودية ، والشخص الذي نشأ مع والدها أثناء خدمته بالدولة في الخارج يُستثنى من شرط التنشئة.

يشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل من داخل المملكة أو خارجها ، ويمكن لمن حصل على مؤهلات عليا التقدم لهذه الوظائف.

للحاصلين على مؤهل علمي من خارج المملكة معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يشترط ألا يكون الطالب محكوما عليه في جريمة من جرائم الشرف والأمانة.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في منصب عسكري.

يشترط ألا تكون المتقدمة قد أنهت خدماتها من معهد أو مركز عسكري لأي سبب من الأسباب.

يجب ألا يكون مقدم الطلب موظفًا في أي جهة حكومية في المملكة.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودي.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

يجب على المتقدم اجتياز اختبارات القبول.

أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.

مواعيد التسجيل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء



حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية ، في الإعلان عن الوظائف الشاغرة ، مواعيد التسجيل على الوظائف ، والمواعيد على النحو التالي: