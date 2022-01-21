حساب المواطن طلبات الاعتراض على الدفعة 50 من الحساب

حساب المواطن ، برنامج الدعم السعودي الأكبر الآن بالمملكة العربية السعودية. والذي تم إطلاقه لأول مرة منذ خمس سنوات بالعام 2017 ، وقد اشترك به الآلاف وفور إغلاق باب التسجيل بمارس 2020 . يحاول الكثيرون الاشتراك بالبرنامج لكن إلى الآن لم يتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك مرة أخرى بالبرنامج.ولكن غير مؤهل الآن سوى الموافقة على إضافة التابعين فقط لصاحب الحساب. ويجب التحديث باستمرار لكافة البيانات بالحساب لضمان عدم الحذف أو تكون نتيجة صاحب الحساب غير مؤهل للحصول على الدفعات الجديدة.ويتابع الآلاف أولا بأول كافة أخبار برنامج حساب المواطن، وموعد الدفعات أولا بأول والتقديم على طلبات الاعتراض ، لمن لم يحصلون على المبالغ المالية المخصصة لهم للدفعات الجديدة. وأيضا لمن لم يحصل على المبلغ كامل.

حساب المواطن طلبات الاعتراض على الدفعة الخمسون

أعلنت الآن الحساب الرسمي لبرنامج الدعم حساب المواطن عبر تويتر، أ نه من اليوم يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على طلبات الاستحقاق الدعم على الدفعة الخمسون وهي دفعة يناير 2022. ويتم الاعتراض على المبالغ من خلال الرابط الرسمي ل حساب المواطن . وتسجيل الدخول بالرقم السري أو رقم الهوية والدخول والاعتراض.

شروط تجاوز الأهلية بحساب المواطن

لابد من تجاوز الأهلية لضمان استمرار الحصول على دفعات حساب المواطن أولا بأول. ولتجاوز نتائج الأهلية والحصول على القبول بها، لابد من توافر ثلاث شروط أساسية للقبول فيها وهي كالتالي:

شروط الجنسية : يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا.

: يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا. معيار الإقامة : أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون.

: أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون. توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة : يجب أن تطابق البيانات الخاصة بالمستفيد بالكامل مع الجهات ذات العلاقة بها.

وبالنسبة للحسابات المرفوضة من حساب المواطن، يجب إتخاذ إجراءات فورية وهي حلان فقط أمام المواطن فقط. وهما كالتالي:

الحل الأول من أجل الدفعات المرفوضة من حساب المواطن هو:

مراجعة البنك للتأكد من حل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري الدخول إلى الحساب الخاص بك على حساب المواطن ثم الدفعات المالية الضغط على تأكيد الحساب البنكي

الحل الثاني من أجل الدفعات المرفوضة من حساب المواطن هو :