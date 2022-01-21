الاستعلام عن منح الأراضي السكنية المجانية وشروط التقديم الجديد 1443

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن منح الأراضي السكنية المجانية وشروط التقديم الجديد التي نصت في القانون الجديد لوزارة الإسكان، والتي حددت فيه المستفيدين من خلال مجموعة من الأليات التي نكتشفها سويا عبر هذا التقرير في موقعكم الإلكتروني ثقفني المهتم بالشان العربي، فيما نوضح إليكم طريقة الاستعلام وخطوات التقديم.

الاستعلام عن منح الأراضي السكنية المجانية 1443

الكثير من أبناء الوطن يبحث عن الطريقة التي يتمكنوا منها للتقديم في منح الأراضي السكنية، حيث أن هناك أكثر من طريقة يتمكن منها الشخص الاستفادة من هذه المنح السكنية، بداية من الذهاب المباشر إلي البلدية السعودية والتقديم بطلب للحصول على المنحة، الطريقة الثانية في التقديم على منح أراضي سكنية تتم عبر التسجيل في موقع سكني أو منصة بلدي عبر الإنترنت، كما تأتي الطريقة الأخيرة في منح الأراضي السكنية من خلال التقديم في الديوان الملكي، حيث تعد ألية منح الاستعلام عن منح الأراضي بسيط للغاية علي ما عليك هو اتباع النقاط التالية:

الدخول إلى بوابة بلدي .

. اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي المنح.

النقر علي الاستعلام عن منح الأراضي.

الاستعلام عن منحة أرض برقم الهوية

لا تحتاج سوي بعض الخطوات البسيطة لكي تتمكن من الاستعلام منحة الأرض السكنية، حيث جاءت هذه الخطوات كالتالي:

الدخول على رابط موقع بلدي .

. تسجيل البريد الإلكتروني والرقم السري.

النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

الضغط على منح الأراضي .

. تسجيل رقم الهوية.

النقر على إرسال.

لحظات ويتم ظهور كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمنحة

طريقة التقديم في منح الأراضي السكنية المجانية

كما ذكرنا لكم أن هناك أكثر من طريقة للتقديم في منح الأراضي السكنية، نذكر لكم ابسط طريقة للتقديم إلكترونيا عبر منصة سكني والتي جاءت كالتالي:

النقر على رابط منصة سكني. تسجيل البيانات الخاصة بالدخول (اسم المستخدم، كلمة المرور)، كتابة تاريخ الميلاد ورقم الهوية. الموافقة على الشروط والأحكام. الإجابة على تساؤلات سكني. استكمل بيانات التسجيل حتي تصل إلي رسالة “تهانينا انت مؤهل للحصول على الدعم السكني”.

شروط التقديم في منح الأراضي السكنية

تمثلت شروط الدعم ومنح الأراضي السكنية في 3 شروط يجب أن يكونوا متواجدين في الأشخاص المتقدمة، أهمهم أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عام ويستثنى من ذلك الأرامل والمطلقات والتي يسمح لهم بأن يكون أن لا يزيد عمرهم عن 25 عام.

وصلنا لختام شرح طريقة الاستعلام عن منح الأراضي السكنية المجانية وشروط التقديم الجديد.