الأحوال المدنية حجز موعد بدون التسجيل في أبشر 2022

الأحوال المدنية حجز موعد بدون التسجيل في أبشر تعتبر واحدة من أهم وأبرز الموضوعات الشائعة ضمن عمليات البحث بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير الخدمة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين حجز المواعيد بدون الحاجة للتسجيل في أبشر، ويأتي ذلك في إطار سعي وكالة الاحوال المدنية في المملكة العربية السعودية لتسهيل الحصول على خدمة الأحوال المدنية حجز موعد 2022، وهذا ما سنتعرف في حيثيات هذا المقال.

الأحوال المدنية حجز موعد بدون التسجيل في أبشر

تتمثل خطوات الحصول على خدمة الأحوال المدنية حجز موعد بدون التسجيل في أبشر في النقاط التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية moi.gov.sa.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “ الخدمات الالكترونية “.

“. قم بالضغط علي الاحوال المدنية، ثم قم باختيار خدمة “ حجز موعد ” من القائمة.

” من القائمة. سيتم الانتقال إلى صفحة تعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية الوطنية، ورمز الصور، وتاريخ ميلاد).

قم بالنقر على زر “ حجز موعد “، ثم قم بإكمال البيانات وهي المنطقة، المدينة، المكتب التابع له الشخص وموعد العمل المناسب معك.

“، ثم قم بإكمال البيانات وهي المنطقة، المدينة، المكتب التابع له الشخص وموعد العمل المناسب معك. وأخيراً قم بالنقر على رز “تأكيد حجز الموعد“، وسوف يظهر لك كلمة نجاح.

كيفية الغاء موعد بالاحوال المدنية 2022

تسهيلاً على كافة المواطنين الذين قد تواجههم بعض الظروف الطارئة التي قد تمنعهم من الذهاب إلى مكتب الاحوال في الموعد المحدد، فقد قامت وارة الداخلية بتوفير خدمة جديد تمكن هؤلاء المواطنين من إلغاء الموعد الذى تم حجزه من قبل بسهولة ويسر، وتتمثل خطوات هذه الخدمة في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمي.

بعد ذلك قم بفتح قائمة الخدمات الإلكترونية للوزارة ومنها قم باختيار خدمة “ حجز موعد “.

“. سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات المتقدم وتتمثل هذه البيانات في (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة – نوع التاريخ الميلادي أو الهجري – تاريخ الميلاد – الرمز المرئي).

بعد إدخال البيانات قم بالضغط على زر “ تحقق من البيانات “.

“. عند التحقق من البيانات سيتم فتح صفحة المواعيد الخاصة بك قم بتحديد الموعد الذي ترغب في إلغائه.

وأخيراً قم بالضغط على زر “إلغاء” من الخيارات الثلاثة الآتية: فتح أو تحديث أو إلغاء التي تظهر أسفل الصفحة.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة حجز موعد في الأحوال المدنية وكذلك كيفية إلغاء الموعد بنجاح.