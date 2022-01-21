كم راتب جندي السجون 1443.. سلم رواتب المديرية العامة للسجون 2022

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عمر شويل - جدة كم راتب جندي السجون 1443 هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل عدد كبير من الأشخاص بجميع انحاء السعودية في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع الاعلان خلال الفترة الاخيرة عن النتائج الخاصة بالقبول في وظائف المديرية العامة للسجون، كم سلم رواتب الافراد والجنود 1443 البدلات والعلاوات العسكرية في جميع القطاعات العسكرية السعودية فنجد أن الرواتب التي يتقاضاها الجنود في السعودية في جميع القطاعات المختلفة تختلف بشكلٍ كبير بناءً على الدرجة الخاصة بالجندي وغيرها من العوامل، ونهتم من خلال هذه السطور بطرح قيمة راتب الجندي في السجون بالسعودية.

كم راتب جندي السجون 1443 بالسعودية

راتب الجندي في السجون بالسعودية والتابع للمديرية العامة للسجون في السعودية من أهم الرواتب التي يهتم بالتعرف عليها عدد كبير من الاشخاص في السعودية، والتي تختلف قيمتها بشكل كبير بناء على المستوى الخاص بالجندي في التابع للقطاع، حيث تبدأ الرواتب الخاصة بالجنود من راتب 3220 ريال سعودي في المستوى الاول والتي تصل الى قيمة 1225 ريال سعودي حيث تختلف قيمة الرواتب من حيث الدرجة الخاصة بالجندي، حيث يوضح كل مستوى قيمة الراتب الاساسي الذي يحصل عليه كل جندي، بالاضافة الى قيمة العلاوات السنوية التي يتم صرفها بناء على كل مستوى وكل درجة خاصة بالجنود في المديرية العامة للسجون، وهو ما حددته الحكومة السعودية مع بداية العام الجاري بناء على التعديل في الاسعار التي تأتي مع بداية كل عام.

الراتب الرئيسي لجندي السجون مبلغ 3220 ريال سعوديّ. بينما مبلغ بدل النقل يقدر ب 5000 ريال سعودي. مبلغ بدل الإعاشة 500 ريال سعوديّ. يُقدر راتب فني السجون 750 ريال سعودي. بينما مبلغ بدل إرهاب يُقدر ب 805 ريال سعودي. طبيعة العمل يكون 805 ريال سعوديّ. ويكون مبلغ مرابطة 950 ريال سعوديّ. المبلغ الخاص بخصم التقاعد 80 ريال سعودي. المبلغ الصافي الخاص براتب جندي السجون 20 ريال سعوديّ.

سلم رواتب السجون في السعودية

الدرجة الجندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء 1 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215 2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575 3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935 4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295 5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655 6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015 7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375 8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735 9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095 10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455 11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815 12 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175 13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535 14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895 15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

وظائف الجنود في السجون بالسعودية 1443

تعتبر وظائف الجنود في السعودية واحدة من أهم الوظائف الهامة في السعودية والتي تم الإعلان عن فتح التقديم اليها من قبل المديرية العامة للسجون خلال الفترة الأخيرة، وهي المؤسسة العسكرية المميزة التي تتبع الى مركبات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، فقد تم الإعلان عن قبول عدد من الأشخاص تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط اللازمة من الرجال والنساء، حيث تم الإعلان عن نتائج القبول النهائي خلال الأيام الأخيرة والتي تم طرحها من خلال الموقع الالكتروني المعلن، عبر jobs.sa أبشر للتوظيف 2022 وقد تم تحديد سلم رواتب الجنود في السجون السعودية بناء على كل مستوى ودرجة، وذلك من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الداخلية.