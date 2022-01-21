نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب جندي السجون 1443.. سلم رواتب المديرية العامة للسجون 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة كم راتب جندي السجون 1443 هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل عدد كبير من الأشخاص بجميع انحاء السعودية في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع الاعلان خلال الفترة الاخيرة عن النتائج الخاصة بالقبول في وظائف المديرية العامة للسجون، كم سلم رواتب الافراد والجنود 1443 البدلات والعلاوات العسكرية في جميع القطاعات العسكرية السعودية فنجد أن الرواتب التي يتقاضاها الجنود في السعودية في جميع القطاعات المختلفة تختلف بشكلٍ كبير بناءً على الدرجة الخاصة بالجندي وغيرها من العوامل، ونهتم من خلال هذه السطور بطرح قيمة راتب الجندي في السجون بالسعودية.
كم راتب جندي السجون 1443 بالسعودية
راتب الجندي في السجون بالسعودية والتابع للمديرية العامة للسجون في السعودية من أهم الرواتب التي يهتم بالتعرف عليها عدد كبير من الاشخاص في السعودية، والتي تختلف قيمتها بشكل كبير بناء على المستوى الخاص بالجندي في التابع للقطاع، حيث تبدأ الرواتب الخاصة بالجنود من راتب 3220 ريال سعودي في المستوى الاول والتي تصل الى قيمة 1225 ريال سعودي حيث تختلف قيمة الرواتب من حيث الدرجة الخاصة بالجندي، حيث يوضح كل مستوى قيمة الراتب الاساسي الذي يحصل عليه كل جندي، بالاضافة الى قيمة العلاوات السنوية التي يتم صرفها بناء على كل مستوى وكل درجة خاصة بالجنود في المديرية العامة للسجون، وهو ما حددته الحكومة السعودية مع بداية العام الجاري بناء على التعديل في الاسعار التي تأتي مع بداية كل عام.
الراتب الرئيسي لجندي السجون مبلغ 3220 ريال سعوديّ.
بينما مبلغ بدل النقل يقدر ب 5000 ريال سعودي.
مبلغ بدل الإعاشة 500 ريال سعوديّ.
يُقدر راتب فني السجون 750 ريال سعودي.
بينما مبلغ بدل إرهاب يُقدر ب 805 ريال سعودي.
طبيعة العمل يكون 805 ريال سعوديّ.
ويكون مبلغ مرابطة 950 ريال سعوديّ.
المبلغ الخاص بخصم التقاعد 80 ريال سعودي.
المبلغ الصافي الخاص براتب جندي السجون 20 ريال سعوديّ.
سلم رواتب السجون في السعودية
|الدرجة
|الجندي
|جندي أول
|عريف
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس رقباء
|1
|3220
|3395
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|2
|3350
|3540
|3940
|4665
|5510
|6480
|7575
|3
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|4
|3610
|3830
|4290
|5080
|6010
|7080
|8295
|5
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|6
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|7
|4000
|4265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|8
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|9
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|10
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|11
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|12
|4650
|4990
|5690
|6765
|8010
|9480
|11175
|13
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|14
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|15
|5040
|5425
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
وظائف الجنود في السجون بالسعودية 1443
تعتبر وظائف الجنود في السعودية واحدة من أهم الوظائف الهامة في السعودية والتي تم الإعلان عن فتح التقديم اليها من قبل المديرية العامة للسجون خلال الفترة الأخيرة، وهي المؤسسة العسكرية المميزة التي تتبع الى مركبات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، فقد تم الإعلان عن قبول عدد من الأشخاص تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط اللازمة من الرجال والنساء، حيث تم الإعلان عن نتائج القبول النهائي خلال الأيام الأخيرة والتي تم طرحها من خلال الموقع الالكتروني المعلن، عبر jobs.sa أبشر للتوظيف 2022 وقد تم تحديد سلم رواتب الجنود في السجون السعودية بناء على كل مستوى ودرجة، وذلك من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الداخلية.