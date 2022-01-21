نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد محكمة التنفيذ 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة حجز موعد محكمة التنفيذ 1443 واحدة من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل السعودية بهدف مساعدة كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية في حجز الموعد إلكترونيًا للحصول على الخدمات التي تقدمها محكمة التنفيذ، ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة العدل لمواكبة التطور الرقمي الذي حدث لكافة الخدمات الإدارية بالمملكة، ويساهم ذلك في تقليل الازدحام في المحكمة مما يساعد على الحد من انتشار فيرس كورونا، كما تساهم خدمة حجز موعد محكمة تنفيذ 1443 في توفير الوقت والجهد على الأفراد.

كيفية حجز موعد محكمة التنفيذ 1443

قامت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية مسايرة للتطور الرقمي الذي حدث في كافة الجهات الإدارية بالمملكة بإنشاء بوابة إلكترونية تضم العديد من الخدمات العدلية الهامة التي يحتاج إليها المواطنين باستمرار، ومن بين هذه الخدمات خدمة حجز موعد محكمة التنفيذ التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، وفيما يلي سنتعرف على خطوات حجز الموعد إلكترونيًا:

في البداية قم بفتح رابط بوابة ناجز الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ دخول “.

“. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات الخاصة لحسابك في بوابة النفاذ الوطني وهي (سم المستخدم – كلمة المرور).

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات قم بالضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. ثم قم بفتح قائمة “ الخدمات الإلكترونية “، ثم قم بالضغط على أيقونة “ خدماتنا الجديدة “، ومنها قم بالضغط على “ أيقونة حجز موعد “.

“، ثم قم بالضغط على أيقونة “ “، ومنها قم بالضغط على “ “. سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بالخدمة قم بالنقر على زر “ حجز موعد جديد “.

“. سوف يتم فتح تبويب تسجيل البيانات الخاصة بالموعد قم بإكمال البيانات المطلوبة وهي: (تحديد المنطقة – تحديد القسم أو الدائرة – تحديد الخدمة المراد الحصول عليها – الموعد المناسب)

وأخيراً قم بالنقر على زر “تقديم الطلب“.

طريقة إلغاء موعد عبر ناجز

كثيراً ما يرغب العديد من المواطنين الذين قاموا بحجز الموعد في إلغائه نتيجة لتعرضهم لظروف طارئة تمنعهم من الذهاب إلى المحكمة في الموعد المحدد، لذلك قامت وزارة العدل بإطلاق خدمة إلغاء الموعد الذي تم حجزه مُسبقاً.

وتتمثل خطوات إلغاء الموعد إلكترونيًا في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة بوابة ناجز الإلكترونية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول عبر بيانات الحساب الخاص بك في النفاذ الوطني الموحد.

فور الانتهاء من تسجيل الدخول في باختيار أيقونة “ خدماتنا الجديدة ” ومن قائمة الخدمات الإلكترونية..

” ومن قائمة الخدمات الإلكترونية.. بعد ذلك قم باختيار “ خدمة حجز موعد “.

“. سيتم عرض المواعيد المحجوزة مسبقاً، قم بفتح الموعد المراد إلغائه، ثم قم بالضغط على زر “ إلغاء الموعد ” الموجود في أسفل الصفحة الظاهرة.

” الموجود في أسفل الصفحة الظاهرة. وبذلك يكون قد تم إلغاء الموعد بنجاح ولا يمكنك الذهاب للفرع الذ ي تم تحديده للحصول على الخدمات.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول كيفية حجز موعد محكمة التنفيذ 1443 كما تعرفنا على خطوات إلغاء الموعد بسهولة ويسر عبر البوابة الإلكترونية ناجز.